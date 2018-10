Las comisiones de sanidad y O Marisquiño darán pasos antes del debate de la autonomía, que será del 9 al 11 de octubre

Publicado 18/09/2018 14:40:08 CET

Los grupos mantienen su tira y afloja en los planes de trabajo con el foco en las comparecencias de Feijóo y Abel Caballero

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las dos comisiones de investigación que se activarán en el Parlamento de Galicia --sobre los "recortes" en sanidad y el accidente de O Marisquiño en Vigo-- darán sus primeros pasos antes del Debate sobre el Estado de la Autonomía, que se celebrará entre los días 9 y 11 de octubre en el Pazo do Hórreo.

En concreto, los grupos tendrán de plazo hasta el próximo lunes para registrar los nombres de los integrantes de ambos órganos y el siguiente paso será que el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, convoque para la constitución formal de las comisiones, lo que previsiblemente ocurrirá antes del debate, puesto que quedarán dos semanas de margen.

En todo caso, no han faltado quejas y dudas por parte de los partidos de la oposición. Así, la portavoz del BNG, Ana Pontón, ha considerado el plazo de una semana para las propuestas de nombres "un poco exagerado" y ha acusado al PP de impedir que se fijase "un calendario pactado" para la activación de las comisiones. "Si hay voluntad política, los planes de trabajo pueden estar antes del debate", ha remarcado.

El portavoz parlamentario popular, Pedro Puy, ha negado este extremo y ha dicho que fueron los letrados "y no el PPdeG" quien recordó que hay unos plazos que hay que cumplir, aunque ha dado a entender que no se ralentizará la activación de los órganos, sino que se hará "inmediatamente" teniendo en cuenta precedentes como la comisión de las cajas de ahorros.

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha asegurado que a los socialistas les parece "bien" el plazo de una semana para los nombres de los integrantes de las comisiones, al tiempo que ha avanzado una propuesta de plan de trabajo "exigente y amplio" en el caso de la de "recortes" sanitarios.

En la misma línea se han situado Pontón y el portavoz de En Marea, Luis Villares, quien han ampliado que sus "exigencias" para "conocer la verdad" también serán elevadas en la investigación parlamentaria de O Marisquiño; mientras que el portavoz parlamentario popular, Pedro Puy, ha subrayado que ambas comisiones --aunque en la de sanidad se abstuvieron-- son impulsadas por la oposición.

TIRA Y AFLOJA CON LOS PLANES DE TRABAJO

Y es que el tira y afloja que los grupos evidenciaron sobre el plan de trabajo de ambas comisiones en las ruedas de prensa de la pasada jornada se ha replicado un día más en las comparecencias de este martes, tras la Xunta de Portavoces. En el foco están las posibles comparecencias del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en la de sanidad, y la del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en la de O Marisquiño.

Así, los tres portavoces de En Marea, PSdeG y BNG han incidido en que Feijóo debe "dar la cara" por hechos "tan graves" como la muerte de un paciente en un PAC de A Estrada en agosto, y la "falta de medicación" a enfermos de la Hepatitis C. Para Villares, de no acudir a la Cámara sería "el único" presidente en no hacerlo, lo que le convertiría en el "Vladimir Putin de Occidente".

"Será porque el aspira a ser el Che Guevara de Oriente", ha replicado Puy, quien, si pronunciarse acerca de la comparecencia de Feijóo --quien en la pasada jornada manifestó que le parecía "una gran oportunidad" poder hablar de sanidad en el Parlamento-- ha lamentado "la deriva de la política contemporánea".

Tras remitirse a la afirmación de que "los recortes matan", ha explicado que estuvo hablando con compañeros de Andalucía, "donde también hubo desgraciadas muertes" en el ámbito sanitario. "Y el PP no echa la culpa a la presidenta socialista ni la hace pasar por estas cuestiones", ha explicado, antes de lamentar la actitud del PSdeG en Galicia.

Sobre O Marisquiño, con el foco en la solicitud de comparecencia de Abel Caballero --aunque En Marea y BNG también ponen el foco en el Puerto y en la Xunta--, Fernández Leiceaga se ha limitado a avanzar que los socialistas participarán en la comisión, pero no qué votarán en relación a la comparecencia del regidor vigués.

En todo caso, ha sugerido que el hecho de que el Parlamento no sea "el foro adecuado" para abordar este asunto podría hacer que haya personas que "no se sientan interpeladas", lo que puede contribuir a "deslegitimar" la Cámara autonómica.

EL DEBATE "MÁS DIFÍCIL" PARA FEIJÓO

Finalmente, la Xunta ha ratificado que el octavo debate de política general gallega con Feijóo como presidente, y el segundo de esta legislatura, se celebrará entre el 9 y el 11 de octubre.

Villares ha augurado que para Feijóo será "el más difícil" de su "historia" como presidente, al entender que para el mandatario de Os Peares el último ha sido un "annus horribilis".