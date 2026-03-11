El comité de empresa de Amazon en O Porriño convoca tres jornadas de paros parciales para exigir mejoras laborales

Archivo - Logo de Amazon. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

VIGO 11 Mar. (EUROPA PRESS) - El comité de empresa del centro logístico de Amazon en O Porriño (Pontevedra) ha anunciado la convocatoria de tres jornadas de paros parciales para este lunes, martes y miércoles, días 16, 17 y 18 de marzo, ante la "negativa" de la compañía de mejorar las condiciones laborales.

En un comunicado, el comité de empresa, con cuatro de cinco representantes de la CIG, ha criticado la "excesiva" carga de trabajo y los "incumplimientos" en materia de prevención de riesgos y salud laboral que, a su juicio, sufren los empleados de dichas instalaciones.

Además, la representación sindical reclama un aumento de las horas en los contratos a tiempo parcial y fijos discontinuos, que a día de hoy no superan las 24 horas a la semana, añaden. También solicitan, entre otras cosas, un plus específico que remunere de forma especial el trabajo en domingo.

Esta nueva convocatoria, a la que están llamados los casi 100 empleados de Amazon en O Porriño, llega tras una jornada de huelga desarrollada el pasado 23 de diciembre y ante la "nula voluntad" de la dirección por atender estas reivindicaciones.

En concreto, los paros se llevarán a cabo ante la nave, ubicada en el polígono de A Granxa, entre las 10.00 y las 11.30 horas.