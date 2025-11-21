El comité de Ence en Pontevedra cifra en el 100% el seguimiento de la huelga

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité de empresa de la fábrica de Ence en Pontevedra, Santiago Cerqueiro, ha cifrado en el 100% el seguimiento de la cuarta jornada de huelga en protesta por el procedimiento de despido colectivo que afecta al centro de Lourizán.

Este cuarto paro, que ha comenzado a las 6,00 horas de este viernes y está previsto que se prolongue hasta las 6,00 horas del domingo, se produce horas después del inicio en Madrid de la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE).

Un ERE que implica 39 despidos y al que se opone el comité, cuyo presidente, en declaraciones a Europa Press, advierte que esta es "la única forma" que tienen de mostrar su rechazo, después de conocer "lo esperado" este jueves en Madrid. La próxima cita con la empresa está prevista para el próximo jueves.

Por su parte, los representantes de los trabajadores solicitarán este viernes formalmente una reunión con la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, y con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ante una medida que tildan de "traición". "Entendemos que hay otra forma de hacer las cosas", subraya Cerqueiro.

La empresa, mientras, explicó este jueves que tiene el objetivo de "alcanzar un acuerdo" y así dio el inicio al periodo de consulta del procedimiento de despido colectivo que afecta a la fábrica de Pontevedra, oficinas centrales de Galicia, oficinas centrales de Madrid y oficinas centrales de Navia.