El comité de Ence sitúa en el 100% la huelga en Lourizán (Pontevedra)

La fábrica de ENCE en Pontevedera durante una jornada de huelga de trabajadores de ENCE Pontevedra, a 30 de enero de 2025, en Pontevedra, Galicia (España).

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comité de Ence sitúa en el 100% el seguimiento de la huelga para mostrar el rechazo al expediente de regulación de empleo (ERE) que promueve la dirección en la planta de Lourizán (Pontevedra), entre otros centros.

También para protestar contra esta medida, que afecta a 39 puestos, representantes de los trabajadores de Ence viajan este martes a Santiago de Compostela para concentrarse frente a la sede del complejo administrativo de la Xunta.

El pasado viernes, parte de la plantilla se movilizó también en la capital gallega, en esa jornada a las puertas de la confederación de empresarios de Galicia (CEG).