Compostela recibe a las estatuas expoliadas por los Franco con una celebración multitudinaria de un "triunfo colectivo"

Varias personas durante el acto de recepción de las estatuas de Mestre Mateo en el Museo do Pobo Galego, a 11 de diciembre de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las estatuas de Xeremías y Ezequiel (antes, Isaac y Abraham), expoliadas por la familia Franco y devueltas 70 años después al Ayuntamiento de Santiago, ya se pueden visitar en el Museo do Pobo Galego, donde estarán expuestas hasta el mes de mayo junto a una pequeña muestra expositiva que recorre la historia de las piezas.

Este hito histórico, consumado tras una batalla legal que se ha extendido durante una década, se ha celebrado este jueves con un acto multitudinario. Junto a la presidente del Padroado del Museo (Concha Losada), los exregidores Martiño Noriega y Xosé Sánchez Bugallo y la alcaldesa, Goretti Sanmartín, han festejado así el que entienden como un "triunfo colectivo".

Desde la sala en la que se encuentran las figuras, han reconocido este logro a todo un equipo que conformaron juristas, personas archiveras, especialistas en historia y documentación y entidades de recuperación de memoria histórica. Mientras, en una sala contigua, una multitud seguía el acto por 'streaming' y esperaba su remate para observar en persona las figuras.

Mención especial otorgó Noriega al jurista Xaquín Monteagudo, que formaba parte de la oficina jurídica del consistorio local y lideró la ofensiva, y a Ricardo Gurriarán y Ramón Yzquierdo Perrín, quienes fueron esenciales en la parte histórica.

"Esperamos que la restitución de estas dos esculturas sea también el inicio de otras muchas historias de recuperación del patrimonio expoliado por el franquismo del que este sería un primero capítulo, un episodio pionero", ha celebrado Sanmartín, que ha lamentado que el proceso se consumase 50 años tras la muerte del dictador y ha dedicado el triunfo a las víctimas del franquismo.

UN LITIGIO DE UNA DÉCADA

La actual regidora ha enfrentado la fase final de un largo litigio que abrió Noriega (Compostela Aberta, 2016-19), que este jueves ha animado a "tomar decisiones y medidas arriesgadas" desde la política local e iniciar batallas que "todo el mundo da por perdidas", como sucedió con esta.

"Hace una década se tomó una decisión: recuperar a dos vecinos de piedra, dos profetas del exilio que fueron expoliados por una dictadura", ha recordado el exregidor. De este modo quiso poner en valor la cadena de transmisión de la institución: "Aquí eso funcionó".

Con él como cara visible, el asunto llegó al Juzgado de Madrid, que dio la razón a los herederos del dictador, al igual que la Audiencia de Madrid. El siguiente en la cadena, tras Noriega, fue Sánchez Bugallo (PSOE, 2019-23), que rememoró cómo los servicios jurídicos le apuntaron que únicamente existía un 2% de posibilidades de finalmente el juicio.

La última opción, el recurso de casación presentado con Bugallo al mando, fue la que finalmente acabó prosperando. "Tenemos que hacer proyectos políticos que trasciendan los mandatos", alentó el exregidor socialista, en coincidencia con el mensaje de su predecesor.

La resolución a este recurso llegó en junio de 2025, durante el actual mandato de Sanmartín. Su gobierno se ha ocupado de coordinar la operación de devolución de las estatuas a Santiago de Compostela, completada el pasado 1 de diciembre, con la apertura de las cajas que contenían las estatuas ante la presencia de los medios. "Le ponemos el ramo a una historia larga", ha festejado este jueves.

EXPOSICIÓN

Ahora, el público podrá contemplar las estatuas en el Museo do Pobo Galego. La sala en la que se encuentran incluye una línea del tiempo sobre historia de las piezas y un audiovisual que forma parte del proyecto KosmoTech_1200, de la USC y del CISPAC, centrado en la reconstrucción del coro del Maestro Mateo y del conjunto del nártex del Pórtico de la Gloria --incluida la fachada exterior, donde estaban ubicadas inicialmente las dos esculturas--.

Asimismo, el público tiene a su disposición una hoja que incluye códigos QR para acceder la materiales sobre el proceso creativo del Pórtico de la Gloria, el periplo de las estatuas hasta su devolución al Ayuntamiento de Santiago y su relevancia en la cultura gallega y europea.