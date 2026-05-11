Las compras de Mercadona a proveedores gallegos alcanzaron los 1.925 millones de euros en 2025

Ejemplo de producto gallego vendido en Mercadona - MERCADONA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa de supermercados físicos y de venta online Mercadona realizó compras a proveedores e interproveedores gallegos por un total de 1.925 millones de euros durante el año 2025, a cuyo cierre colaboraba con más de 490 proveedores de producto.

Entre las compras a proveedores de producto figuraron el año pasado, según un comunicado emitido por Mercadona, más de 190 toneladas de castaña, dos millones de unidades de botellas de vino, 7.900 toneladas de pollo, 430 toneladas de chorizo, butelo y lacón, 12.700 toneladas de empanadas o 1.800 toneladas de quesos variedad Arzúa y Tetilla.

En el conjunto estatal, el año pasado mantuvieron vínculos con Mercadona más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, entre los que se encuentran más de 370 transportistas. En 2025 las compras de la empresa en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4 por ciento más que en el año anterior.

Asi, más del 85% del surtido de Mercadona es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España, como el 100% del aceite de oliva, que es español, y todos los cítricos en temporada.

DATOS DE GALICIA

La inversión de Mercadona en Galicia el año pasado ascendió a 18,6 millones de euros, destinados a su red de tiendas y a la implantación de la nueva sección 'Listo para Comer'. La compañía abrió dos supermercados (que han supuesto el cierre de otros dos "por no cumplir los estándares requeridos por la compañía"), en las provincias de Pontevedra y A Coruña.

A cierre de 2025, Mercadona contaba con 62 supermercados, 57 de los cuales respondían al 'modelo eficiente' de la compañía (denominado internamente como 'Tienda 8') y tenían la sección 'Listo para Comer' y 47 disponían de puntos de carga para vehículos eléctricos.

Mercadona dispone de una plantilla compuesta por más de 3.200 personas. Asimismo, la compañía donó en Galicia más de 1.000 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las 40 entidades sociales con las que colabora diariamente en esta comunidad, lo que equivale a más de 16.700 carros de la compra.