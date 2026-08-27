La compraventa de viviendas retrocede un 1,6% en Galicia y los precios se disparan un 13,7%, según los notarios

Archivo - Viviendas en Galicia. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Galicia experimentó un descenso interanual del 1,6% en junio de 2026 con respecto al mismo mes de 2025, una bajada moderada que se sitúa muy por debajo del promedio estatal (-4,0%).

Este ligero descenso en el número de operaciones contrasta con un notable incremento del 13,7% en el precio del metro cuadrado y una reducción del 4,8% en la concesión de préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda.

Así se desprende de la comparativa interanual del Centro de Información Estadística del Notariado y difundida por el Colexio Notarial de Galicia, que señala que en el conjunto de España los precios se incrementan un 8,8% y las hipotecas para vivienda suben un 0,2%.

En concreto, según estos datos, en junio se efectuaron en la comunidad autónoma 2.636 operaciones de compraventa, situándose el precio medio en 1.333 euros por metro cuadrado, lo que representa un encarecimiento del 13,7% respeto al mismo mes del año anterior.

Por tipo de inmueble, la compraventa de pisos cayó en Galicia un 3,8% interanual -- con un total de 1.847 operaciones --, mientras que la de viviendas unifamiliares creció un 3,9% -- con 789 transacciones --.

Asimismo, el precio medio de los pisos subió un 18,4% hasta alcanzar el 1.838 euros por metro cuadrado, y el de las unifamiliares aumentó un 13,2%, situándose en 827 euros.

DESCENSO DE COMPRAVENTAS POR AUTONOMÍAS

El descenso de las operaciones inmobiliarias afectó a 13 comunidades autónomas, en especial al País Vasco (-14,2%) y La Rioja (-12,5%), en tanto que los aumentos se produjeron en Navarra (18,6%), Comunidad Valenciana (7,9%), Cantabria (5,4%) y Castilla y León (4,8%).

En cuanto a los precios, encarecieron en 15 de ellas, sobre todo en Cantabria (41,6%), Murcia (22,1%) y Comunidad Valenciana (21,0%), y solo abarataron en Baleares (- 2,0%) y Navarra (-0,4%).

Respecto a préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, en junio pasado se concedieron en Galicia 1.283, lo que supone un 4,8% menos que en el mismo mes de 2025, una caída algo más intensa que la registrada de promedio en España (0,2%).

Además, la cuantía media de estos préstamos experimentó un incremento del 9,8% interanual, situándose en 144.693 euros. Un 48,7% de las compras de viviendas en la comunidad autónoma se financiaron mediante un préstamo hipotecario, por debajo del 53,7% de promedio estatal. Este importe representó de promedio el 74,4% del valor de adquisición del inmueble, frente al 72,3% en el conjunto del Estado.

Las hipotecas para vivienda crecieron en siete autonomías --principalmente en la Comunidad Valenciana (11,6%) y Murcia (7,6%)-- y decrecieron en diez de ellas, entre las que destacan las caídas en el País Vasco (-15,0%), Cantabria (-9,6%) y La Rioja (-7,7%).

AUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES

Los datos del Centro de Información Estadística del Notariado reflejan también que en junio de 2026 se constituyeron en Galicia 416 nuevas sociedades, lo que representa un incremento del 3,5% en comparación con el año anterior, acompañando la tendencia positiva estatal (2,1%).

La creación de sociedades aumentó en nueve autonomías -- destacando las alzas en Asturias (40%), Navarra (30,4%) y Aragón (21,5%) -- y disminuyó en ocho, entre las que sobresalen, además de Castilla León, los descensos de Baleares (-11,4%) y Cantabria (-8,5%).