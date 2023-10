Concentración en Viana do Bolo (Ourense) para decir 'no' al cierre de la mina de Penouta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas se han concentrado este martes en la plaza mayor de Viana do Bolo para defender la continuidad del proyecto minero de Penouta.

Bajo el lema 'Penouta Non se Pecha', han pedido que se revierta la decisión del TSXG de suspender provisionalmente el permiso para la 'sección C' de la mina de Penouta y han insistido en el impacto económico y social que ello tendría "de no revertirse esta situación".

Esta decisión de cierre cautelar implica, según un comunicado remitido a los medios de comunicación en nombre de "Viana do Bolo y su comarca", la paralización de la actividad laboral de 129 familias y empresas auxiliares que en la actualidad trabajan en la mina de Penouta.

"El 82% de los trabajadores de la mina son de la provincia de Ourense, y de ellos, el 75% son del entorno más inmediato de la explotación minera", señala la nota de prensa.

Los trabajadores anunciaron que continuarán con las movilizaciones y han emplazado para una nueva concentración en A Coruña, frente a la sede del TSXG.

Según el comunicado, "la compañía espera y confía en que el tribunal, una vez evaluado los elementos esenciales ambientales y sociales y del impacto que tendría la suspensión de la actividad de la empresa en el entorno, reconsidere su decisión".

CC.OO.

A través de otro comunicado, la sección de industria de CC.OO. reclama que no se cierre la mina y lamenta la decisión del TSXG "en su línea de paralizar proyectos industriales necesarios para el futuro y el desarrollo social".

"Deja en la calle y sin solución de futuro", según advierte, a esos 129 trabajadores "y algunos cientos de indirectos", en una comarca "económicamente muy deprimida".

Al respecto, censura que "todo parte de una denuncia, una vez más, de una organización ecologista". En Penouta, según apunta, se extrae tantalita, material que está presente en los teléfonos móviles, y es así "la única mina de coltán de Europa".