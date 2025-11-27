Concluye sin avances una nueva reunión por el ERE en Ence

Archivo - La fábrica de ENCE en Pontevedera durante una jornada de huelga de trabajadores de ENCE Pontevedra, a 30 de enero de 2025, en Pontevedra, Galicia (España). Los trabajadores de ENCE han convocado una huelga ante la "falta de voluntad negociadora" - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

La dirección de Ence y los representantes de los trabajadores han celebrado este jueves una nueva reunión sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) que ha terminado "sin avances" y con críticas del comité a la "falta de información", según informa el portavoz Santiago Cerqueiro.

"Seguimos sin considerar procedente la medida del ERE", advierte Cerqueiro, quien, en declaraciones a Europa Press, indica que la plantilla valorará nuevas movilizaciones.

El procedimiento de despido colectivo afecta a la fábrica de Pontevedra, oficinas centrales de Galicia, oficinas centrales de Madrid y oficinas centrales de Navia.

El pasado jueves, la compañía dio traslado a la comisión negociadora de la documentación justificativa de este proceso, además de que "mantiene la voluntad de negociación para alcanzar un acuerdo que dé respuesta a la situación".

Entre las 39 salidas, dijo, ofrecerá prejubilaciones y bajas incentivadas, sin descartar la posibilidad de alguna recolocación en otras factorías del grupo.