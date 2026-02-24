Condenado al pago de una multa e inhabilitación para cazar y comercializar con animales tras vender un Cristo de marfil

OURENSE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido condenado por un delito contra la fauna por la magistrada del Tribunal de Instancia, Sección Penal, Plaza 1 de Ourense, al pago de una multa a razón de 10 euros diarios durante cuatro meses y a la inhabilitación para la comercialización con animales y para la caza durante dos años por vender un Cristo de marfil.

Según se recoge en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el 9 de noviembre de 2019 el penado puso a la venta, en un stand de exposición de antigüedades en Ourense, un Cristo de marfil fechado en los siglos XIX y XX, que fue realizado con un colmillo de elefante africano.

En concreto, contando con la colaboración de otro participante de dicha feria --que acudió al juicio, celebrado el 6 de noviembre de 2025, como testigo-- se acordó el precio de la figura con la propietaria del stand en el que se expuso, quedando fijado entre los 1.200 y los 1.500 euros, "a sabiendas de que carecía del certificado comunitario original", exigido por el convenio de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Así las cosas, la jueza ha considerado "acreditado" que el acusado era el propietario de la figura, tras haber manifestado este en juicio que la había adquirido en 2016 a través de la página web de una casa de subastas de Madrid, por una cifra entre los 700 y 800 euros.

Asimismo, ha desgranado que existe una "presencia de indicios razonables que fundamentan la confianza del acusado", con respecto a su "error sobre la ilicitud" de dicha figura, que "derivó en una confianza razonable en la legalidad de la operación", pero ha recalcado que "quien introduce una pieza de marfil en el circuito comercial debe conocer la necesidad del certificado habilitante".

Por todo ello, la togada ha relatado que el acusado cometió "de manera directa, material y voluntaria" los hechos anteriormente citados, condenándolo así al pago de una multa a razón de 10 euros diarios durante cuatro meses, la inhabilitación para la profesión u oficio relacionado con la comercialización de animales durante dos años, y la inhabilitación para la caza durante el mismo periodo de tiempo.

Asimismo, la magistrada ha decretado el comiso del Cristo de marfil, y el abono de las costas procesales, quedando reducida así la pena de cárcel inicialmente solicitada por Fiscalía, de 15 meses de prisión.