Un conductor, positivo en alcoholemia, impacta contra dos vehículos estacionados en Sanxenxo

Uno de los coches afectados por el accidente - AYUNTAMIENTO DE SANXENXO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un conductor, que ha dado positivo en alcoholemia, ha impactado con su vehículo contra otros dos estacionados en la localidad de Sanxenxo (Pontevedra).

Tal y como ha informado el Ayuntamiento, el accidente tuvo lugar esta madrugada, en la zona de A Granxa. El conductor salió ileso del impacto.

El conductor, que venía de Pontevedra hacia Sanxenxo, impactó contra dos vehículos estacionados desplazándolos y causándoles "importantes daños".

Posteriormente, se comprobó que era vecino de Pontevedra y tras realizarle la prueba de alcoholemia, dio positivo. No hubo ninguna persona herida en el suceso.