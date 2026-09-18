Un conductor resulta herido grave en O Porriño (Pontevedra) tras salirse de la vía y chocar contra un muro y un poste

Un conductor resulta herido grave tras salirse de la vía en la N-120, en O Porriño (Pontevedra), e impactar contra un muro y un poste. - GUARDIA CIVIL

VIGO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha resultado herido grave este viernes tras salirse de la vía con su coche en O Porriño (Pontevedra), e impactar contra un muro de una vivienda y un poste de alumbrado.

Según los datos aportados por el CIAE 112 y por la Guardia Civil, el accidente tuvo lugar pasadas las 17.30 horas en el kilómetro 653 de la N-120, a la altura de Santo Estevo en Cans.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias-061, de la Guardia Civil de Tráfico, de la Policía Local de O Porriño y de los bomberos de O Porriño, que tuvieron que excarcelar al conductor (y único ocupante), ya que estaba atrapado en el interior del coche.

Asimismo, acudieron al punto miembros de Protección Civil y personal de mantenimiento de la vía. El conductor herido fue trasladado al hospital en ambulancia.