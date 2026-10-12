Un conductor se sale de la vía en Oleiros (A Coruña) e impacta contra varios postes

A CORUÑA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un conductor se ha salido de la vía con su coche esta madrugada en Oleiros (A Coruña) y ha impactado contra varios postes, entre otros elementos.

Desde el servicio de emergencias 112 han informado a Europa Press que la alerta se recibió sobre las 01.15 horas en relación a un siniestro ocurrido en Dorneda.

Fue, en concreto, en la avenida República Argentina por una salida de vía. El aviso lo dio Urxencias Sanitarias 061 desplazado al lugar con un coche que se empotró contra varios postes de luz y de teléfono.

Al lugar, se han desplazado también, tras tener constancia de lo sucedido, el Servicio Municipal de Emergencias de Oleiros, la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico.