El conductor del vehículo que invadió la acera en el atropello mortal de Sanxenxo dio negativo en alcoholemia

Un coche invade la acera en Sanxenxo (Pontevedra) y atropella a tres personas, a 24 de mayo de 2026. - CONCELLO DE SANXENXO

PONTEVEDRA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La persona que conducía el vehículo que, en la tarde de este domingo, invadió una acera en el municipio pontevedrés de Sanxenxo y arrolló a tres personas, una de ellas perdió la vida, dio negativo en las pruebas de alcoholemia.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del suceso, que han indicado que, antes del atropello, se produjo una colisión por alcance entre varios vehículos --todos los conductores dieron negativo en las pruebas de alcoholemia--.

Según las primeras pesquisas, dicha colisión pudo ser lo que provocó que uno de los vehículos se saliese de la vía e invadiese la acera por la que transitaban dos mujeres, una de las cuales llevaba en brazos a su hija menor de edad, que resultó herida.

Con todo, la Guardia Civil investiga los hechos y mantiene abiertas todas las hipótesis.

El suceso se produjo sobre las 19.30 horas en la zona de Áreas, a la altura del restaurante A Postiña. La madre de la víctima y menor de edad fueron trasladas en ambulancia al Hospital de Montecelo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Sanxenxo y de la Policía Local, que ha cortado el tráfico.