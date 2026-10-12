El conductor de un vehículo sale ileso tras una salida de vía en Outeiro de Rei (Lugo)

LUGO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -
El conductor de un vehículo ha salido ileso tras una salida de vía en Outeiro de Rei (Lugo), según ha informado el servicio de emergencias 112 a Europa Press.
Fue en la parroquia de Vilela, en el kilómetro cuatro, en la LU-115, han precisado desde el 112 en relación a un siniestro del que el propio conductor dio aviso.
La persona no estaba atrapada y únicamente concretó que necesitaba asistencia sanitaria por lo que se desplazaron al lugar Urxencias Sanitarias en relación a un accidente que se produjo sobre las 06.35 horas.