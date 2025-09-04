Una conductora herida al chocar contra un poste de hormigón en Bergondo (A Coruña)

Un vehículo se salió de la vía y colisionó contra un poste de hormigón y el terraplén del frontal de una vivienda, en parroquia de Lubre, en Bergondo (A Coruña). - AYUNTAMIENTO DE BERGONDO

A CORUÑA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida este jueves, día 4, en un accidente de tráfico ocurrido en la parroquia de Lubre, en Bergondo (A Coruña). El vehículo se salió de la vía y colisionó contra un poste de hormigón y el terraplén del frontal de una vivienda.

Según informa el Ayuntamiento, el siniestro se produjo alrededor de las 8.00 horas en la DP-0812, a la altura de la nave de la empresa Intega. La conductora, añade, resultó herida y ha sido trasladada al Complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac).

El dispositivo de emergencias, añade, estuvo formado por Protección Civil de Bergondo, Policía Local de este municipio, Policía Local de Sada, 061, Guardia Civil y bomberos del Consorcio Provincial del parque de Betanzos.