Confirman que el castro de las islas Cíes estuvo ocupado desde la época castrexa hasta la Edad Media

Excavación en las islas Cíes. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La segunda campaña arqueológica en el castro das Hortas, en las islas Cíes, confirmó que la ladera en la que se localizan los restos estuvo ocupada desde la época castrexa hasta la Edad Media.

Así lo concluyen los trabajos desarrollados, entre finales de abril y principios de mayo, por el Grupo de Estudos en Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEAAT) de la Universidad de Vigo, con la colaboración de la Xunta.

La Sección de Arqueoloxía del GEAAT, indicó que este castro es uno de los yacimientos de la Edad del Hierro más conocidos, por su situación en una isla y por su localización, ya que se encuentro en un lugar muy escarpado.

En este sentido, el grupo detalla que "los buenos resultados" obtenidos en la campaña realizada en el castro el pasado año, conllevaron a que esta segunda intervención.

"Se buscaba recuperar más información de los posibles restos arqueológicos situados en la ladera leste, así como clarificar los diferentes momentos de ocupación de un yacimiento emblemático en la arqueología gallega", indica el grupo.

La campaña comenzó con la roza de la vegetación superficial en las zonas en las que iban a intervenir y, una vez realizada, trabajaron en dos sondeos.

En la primera, ampliaron una realizada en 2025, en la que documentaron una serie de muros y un suelo. El segundo sondeo se situó en una zona en la que un cambio de cota sugería la presencia de un posible paño de muralla.

"Desde el inicio quedó claro que se trataba de una zona de ligera de los restos de alimentación de los habitantes de esa zona de la isla", señaló el grupo.

En el sondeo recuperaron varias muestras de fauna que serán estudiadas por especialistas de la Universidad e León para determinar los patrones alimentarios de los habitantes del castro durante la Edad de Hierro.

"Sorprende la cantidad de cerámicas recogidas, que serán analizadas en el laboratorio del GEAAT en el campus de Ourense", subraya el equipo de la UVigo.

Todo esto apareció fuera de una gran casa de época castrexa, la primera que se constata en las islas Cíes y que supone una prueba segura de la presencia de un importante asentamiento humano previo a la llegada de los romanos.