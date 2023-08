La conselleira de Igualdade se suma a las críticas contra Rubiales y pide su dimisión

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, se ha sumado a las peticiones de dimisión al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por los hechos ocurridos durante la celebración del Mundial conquistado por la selección feminina, donde el máximo responsable del fútbol español besó en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso durante la entrega de trofeos.

"La selección no solo demostró que para las mujeres no hay barreras, sino también que en el deporte no caben actitudes machistas ni prepotentes. En la búsqueda de una sociedad igualitaria, inclusiva y tolerante, quien no sea capaz de estar a la altura de su cargo, que dimita", ha publicado en su cuenta de la red social 'X' --antes Twitter-- la responsable del Gobierno gallego.

El mensaje de la responsable del Ejecutivo autonómico se ha producido después de la comparecencia de Rubiales ante la asamblea de la RFEF, donde, a pesar de las informaciones publicadas en algunos medios, anunció su intención de permanecer en el cargo en un discurso en el que responsabilizó a la jugadora de lo ocurrido, cargó contra los que piden su marcha y afirmó verse como una víctima de una "asesinato social".