La conselleira de Medio Ambiente ve "una sinrazón" la paralización de proyectos eólicos: "Hay que tomar medidas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha tildado de "sinrazón" la paralización de proyectos eólicos por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y ha asegurado que "hay que tomar medidas de alguna manera".

En declaraciones a los medios este miércoles, la responsable autonómica ha reprochado que lo ocurre en la sala tercera del TSXG es "insólito, inédito e inexplicable". "En 15 días ha habido dos autos y una sentencia y todos contradictorios entre sí", ha censurado.

En concreto, Vázquez ha hecho referencia a que se señala que los tendidos eléctricos "tienen que evaluarse de manera separada, de modo que cada parque eólico tiene que tener un tendido eléctrico", algo que la conselleira ha considerado "una auténtica barbaridad desde el punto de vista medio ambiental", a pesar, ha añadido, "de que el Tribunal Supremo dijo lo contrario".

"Después dicen que no es así, que es de otra manera", ha criticado antes de insistir en que se trata de "una sinrazón" ante la que cree que "hay que tomar medidas de alguna manera".

Además, ha puesto el foco en "un juez que tiene un voto particular" y que, ha apuntado, "en la sentencia desaparece y vuelve a aparecer cuando hay otro auto".

Esto, ha asegurado, "no da seguridad jurídica" y, en su opinión, "muestra que no pudieron demostrar en ningún caso que haya ninguna afección dañina al medio ambiente".

Y es que, tal y como ha reivindicado Ángeles Vázquez, además de velar por el medio ambiente, debe "velar por la tramitación" y, "una vez más", ha lamentado, "este tribunal vuelve a poner el grito en el cielo en relación con la tramitación cuando ya nos dio la razón el Supremo y el TJUE".

En todo caso, ha manifestado que seguirán "trabajando como hasta el momento", donde "nadie" pudo decir que "no se cumpliera la ley" y que no se hiciera "con rigor", por lo que espera que "alguien ponga orden en todo esto".