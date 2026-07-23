La conselleira de Política Social no asiste a la Conferencia Sectorial de Inmigración, que califica de "nuevo paripé"

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha anunciado que Galicia no asistirá a la Conferencia Sectorial de Inmigración celebrada este jueves en Madrid, calificando el encuentro como un "nuevo paripé" por parte del Gobierno de España.

En un audio difundido a los medios, García ha subrayado que, aunque Galicia "siempre participó en todas las conferencias sectoriales" convocadas anteriormente, en esta ocasión la administración autonómica no lo hará.

Según ha denunciado la conselleira, el Ejecutivo central se ha negado a facilitar "todo tipo de información" sobre la celebración de esta conferencia sectorial "punto por punto", así, la titular de Política Social ha instado al Gobierno de España "respetar a las comunidades autónomas".

"Pedimos al Gobierno de España que respete a las comunidades autónomas, que respete las competencias de todas las comunidades autónomas, que cree una política migratoria consensuada y, desde luego, que empiece de una vez por todas, con el diálogo con las distintas comunidades", ha concluido.