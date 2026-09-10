El conselleiro de Emprego afirma que "la inmigración no es mala" y aboga por la "integración sociolaboral"

Uno de los premiados por la Cámara de Comercio, junto al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Emprego, José González, ha afirmado que "la inmigración no es mala" y ha abogado por la "integración sociolaboral", en el contexto de falta de mano de obra en determinados sectores del mercado laboral gallego.

En su intervención, en el cierre de la entrega del premio a la pyme del año en la Cámara de Comercio de Santiago, el titular de Emprego ha reivindicado la "valentía" de la Xunta ante "retos" como el de la necesidad de mano de obra.

En este apartado, ha apostado por la formación y la flexibilización de la misma para impulsar el talento, así como por programas orientados al retorno de gallegos en el exterior.

Ha sido en este punto en el que ha destacado que "la inmigración no es mala" y ha defendido la "integración sociolaboral" de personas que lleguen a la comunidad con el objetivo de cubrir vacantes en el mercado laboral.

De hecho, ha animado a los empresarios presentes en la Cámara de Comercio a "disponer" de los programas de la Xunta que permiten el regreso a Galicia vinculado a un puesto de trabajo.

En su discurso, el conselleiro ha asegurado que la Administración autonómica busca ser "facilitadora" del desempeño empresarial, mediante "simplificación" de trámites, así como "responsable", por su "valentía" para "abordar problemáticas" como la referida de la necesidad de mano de obra.

A mayores, ha mostrado su orgullo por el tejido empresarial gallego y ha instado a sus responsables a fortalecer clústeres, cámaras y otras asociaciones, para que funcionen como interlocutoras de la Xunta.

"MEJOR ALIADO"

Por su parte, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha resaltado que galardones como este ejemplifican la capacidad de innovación de las empresas "para hacer crecer Galicia".

Asimismo, ha subrayado que el Ejecutivo central es su "mejor aliado" por, entre otras cuestiones, los fondos destinados a la comunidad del plan de recuperación.

A continuación, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha señalado políticas de apoyo a la pequeña y mediana empresa de su gobierno municipal, "en ocasiones contracorriente" de normas.

De este modo, y frente a la concentración empresarial, ha destacado estar "interviniendo" para el control de precios y para favorecer el uso de los bajos para pequeños negocios familiares.

PREMIADOS

Betanzos HB, que se presenta como único fabricante de 'hardboard' de eucalipto en Europa, fue reconocida como pyme del año de la provincia de A Coruña.

En el acto se distinguió también a otras empresas como Textiles Gabitex, Genesal Energy, Ineltron Solutions, Obras Civiles del Atlántico y Grupo Intaf.