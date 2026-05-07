El conselleiro de Sanidade pide "tranquilidad" por el hantavirus y dice que el gallego en el 'MV Hondius' "está bien"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha llamado a la "tranquilidad" de la población por el brote de hantavirus detectado en el crucero 'MV Hondius' y ha asegurado que el gallego a bordo del mismo, Ricardo Hevia, "está bien".

Preguntado por los medios, el responsable autonómico ha asegurado este jueves que desde el departamento de Saúde Pública se está haciendo un seguimiento "muy cercano" sobre la situación de esta enfermedad, que, "desde el punto de vista epidemiológico, es raramente contagiosa".

En este contexto, Caamaño ha explicado que él mismo pudo hablar este miércoles con la hermana de Hevia, quien le trasladó que este "está bien". Este ornitólogo de Cariño (A Coruña) no presenta ningún síntoma. Según ya explicó la Xunta, había zarpado el 1 de abril desde Ushuaia (Argentina) para embarcarse en una expedición de 34 noches a través del Atlántico Sur.

El conselleiro comprende que este tipo de situaciones "generan alarma" por las "implicaciones graves" que tiene para los pacientes y por la "experiencia reciente" del covid-19: "Tendemos a asimilar todo como lo mismo". Sin embargo, ha insistido en que la situación "está controlada" y hay un protocolo en marcha.

La alerta saltó el pasado 2 de mayo, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió la notificación de un brote de enfermedad respiratoria grave de origen inicialmente desconocido en este buque, que transporta a 147 personas --88 pasajeros y 59 tripulantes-- y tiene como destino final las Islas Canarias. Por el momento, el brote ha dejado tres fallecidos.