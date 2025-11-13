El conselleiro de Sanidade reitera su "optimismo" ante el acuerdo por la descentralización de Medicina

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en la rueda de prensa. Foto de archivo. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reiterado este jueves su optimismo ante el futuro del acuerdo por la descentralización de la Facultad de Medicina, que se debatirá este lunes por parte del grupo de trabajo creado para tal efecto.

Así lo ha hecho en declaraciones a los medios antes de participar en la inauguración de la V Reunión de directores generales de Farmacia del norte de España, que se celebra en Santiago y donde ha reivindicado lo "esencial" de la farmacia para el sistema sanitario. "El gasto en fármacos es inversión", ha defendido.

Preguntado por las supuestas "tensiones" que podrían obstaculizar el acuerdo, el conselleiro se ha mostrado contundente al asegurar que él no tiene esa información.

La reunión del grupo de trabajo creado para estudiar todo lo relacionado con la descentralización de la Facultad de Medicina, prevista para este jueves, se ha pospuesto al lunes por problemas de agenda.

Así lo han confirmado fuentes próximas al equipo, que han descartado problemas externos -- más allá de la imposibilidad de cuadrar las agendas de sus integrantes -- para el retraso de esta reunión.

EVALUAR EL PREACUERDO

Este grupo de trabajo debe evaluar el preacuerdo al que llegaron el pasado jueves la Xunta de Galicia y los rectores de las tres universidades gallegas para la descentralización del grado que, con el consenso, contará con nuevas unidades docentes en Vigo (UVigo) y A Coruña (UDC).

De esta forma, estas otras dos universidades aceptaban "retrasar" la solicitud de una facultad en sus respectivos campus; aunque, en el caso de A Coruña, "sigue trabajando" en su tramitación. Con todo, ninguna podrá presentar formalmente esta solicitud durante la vigencia del acuerdo porque llevaría a su incumplimiento. La Xunta tampoco podrá autorizar ninguna titulación de carácter privado.

Este primer consenso implica la presentación de un "documento único" al grupo de trabajo, que será el que se estudie en la reunión del lunes.