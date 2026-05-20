El Consello de Cultura custodiará el legado documental de Jesús Vázquez Gayoso, cónsul y ministro delegado en el exilio

Legado documental de Jesús Vázquez Gayoso - CCG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Uno de los hijos del escritor y político Jesús Vázquez Gayoso, quien llegó a ser cónsul y ministro delegado de la Segunda República en el exilio, ha firmado con la presidenta del Consello da Cultura Galega (CCG), Rosario Álvarez, un acuerdo de cesión del legado documental de su padre para que la institución se encargue de su estudio y conservación.

El material que ha cedido la familia al Arquivo da Emigración Galega incluye colecciones de artículos que Jesús Vázquez publicó en periódicos y revistas como 'España libre'; 'Veritas' o 'Vieiros'. Entra la documentación aportada destaca también una alocución del Gobierno republicano español dedicada por Félix Gordón Ordás a Vázquez y a su mujer, Felisa.

Asimismo, el fondo documental incorpora fotografías de actos oficiales y celebraciones de los círculos republicanos y culturales en los que participó Vázquez Gayoso, así como otros volúmenes que reflejan su perfil político y humanista.

Escritor, abogado y político, Vázquez Gayoso fue una figura destacada del exilio republicano gallego en América, "con una intensa trayectoria política, académica y humanitaria vinculada a la defensa de la Segunda República española", ha destacado el CCG.

Para el investigador Emilio Gandío, Vázquez Gayoso era "un hombre de múltiples perfiles" y ha lamentado que este forma parte de una "generación perdida", junto a nombres como Salvador de Madariaga o María Casares.

"UN PAÍS SIN MEMORIA ES UN PAÍS SIN FUTURO"

Durante el acto de cesión, celebrado este miércoles en la biblioteca del Consello, el historiador Xurxo Martiz Crespo ha reivindicado que "un país sin memoria es un país sin futuro" y la presidenta del CCG ha insistido en que la emigración "marca la identidad gallega".

Además, Álvarez ha aclarado que el objetivo de esta cesión no es "capitalizar" los documentos, sino "preservar" estos archivos, que forman parte de la memoria de la diáspora gallega. "Para preservar su legado la mejor manera es depositarlo en una institución que le va a dar continuidad", ha añadido.

En el acto también han estado presentes cuatro de los cinco hijos de Vázquez Gayoso, así como otros familiares y amigos cercanos que han viajado a Santiago desde diferentes partes del mundo.

UN PERFIL HUMANISTA Y POLÍTICO

El historiador Emilio Gandío ha aprovechado su intervención en el acto para contextualizar la figura de Vázquez Gayoso, quien ejerció como cónsul general del Gobierno republicano en Caracas (Venezuela) y como ministro delegado, primero bajo la presidencia de Emilio Herrera y posteriormente bajo la de Claudio Sánchez Albornoz.

Militante inicialmente del Partido Radical Socialista, participó en la fundación de Izquierda Republicana, partido impulsado por Manuel Azaña, Santiago Casares Quiroga y Álvaro de Albornoz.

Al inicio de la Guerra Civil se incorporó al bando republicano, donde ejerció como secretario técnico de Gobernación y llegó a ser comandante del Cuerpo de Carabineros. Tras la derrota republicana se vio obligado al exilio, iniciando su recorrido en los Pirineos y pasando por Francia, Cuba, Panamá, Venezuela y, finalmente, México.

Con todo, el CCG ha destacado también su actividad humanitaria y su "intensa labor cultural y académica". Fue profesor universitario en Cuba, Panamá y Venezuela; participó en la creación de la Escuela Libre de La Habana e impulsó publicaciones antifranquistas como la revista 'Nuestra España'.