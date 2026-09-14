Rueda cree que el reparto de menores migrantes entre las CCAA debería ser la "última opción" y reclama fondos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello de la Xunta - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha considerado que el reparto de menores migrantes entre las comunidades autonómicas debería ser la "última opción" y ha vuelto a reclamar "planificación" y "financiación" al Gobierno central.

Preguntado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello por las declaraciones del secretario de Estado de Infancia, Rubén Pérez, en las que defendió la reubicación de menores migrantes a la Península como "única fórmula", Rueda ha sostenido que Galicia es una "tierra solidaria", pero que "quiere hacer las cosas bien".

En este sentido, ha vuelto a reclamar al Gobierno "planificación, comunicación, financiación y hacer las cosas bien" y no simplemente "normalizar una situación en la que los menores que entran en el territorio nacional lo que hay que hacer es distribuirlos por los diferentes territorios", "sin intentar ninguna otra alternativa" y "de un día para otro".

Rueda ha sostenido que Galicia siempre tuvo la "misma posición" y que esta "no puede ser la primera solución", sino que debería ser "la última". "No podemos admitir que el Gobierno intente que sea normal y que todos admitamos como normal una situación que no lo es y que cada vez que se produzca una entrada de menores, haya una renuncia desde el principio a intentar que esos menores vuelvan con sus padres y simplemente distribuir esta situación que consideran muy complicada por todo el territorio nacional", ha sostenido.

Además, en su intervención, Rueda ha criticado que la Xunta no reciba ningún tipo de información más allá de las declaraciones que hacen los integrantes del Ejecutivo estatal en actos o en entrevistas.

Por ello, ha sostenido que "no" es una forma "seria" de hacer las cosas y ha cargado contra lo que ha calificado de "gestión disparatada" por parte de un Gobierno que busca solucionar "sacándose de encima" lo que consideran un "problema".

Por ello, ha rechazado pronunciarse sobre cifras mientras que el Gobierno no se siente y diga a Galicia "cuál es exactamente la situación". "Si quieren las colaboración de Galicia, las cosas hay que hacerlas de una forma absolutamente diferente a como las están haciendo", ha dicho en una comparecencia en la que ha sostenido que el Ejecutivo estatal ni sabe el número de personas que accedieron a territorio español.

INCIDENTE EN UN CONCIERTO DE LAS TANXUGUEIRAS

Preguntado por el incidente registrado durante un concierto de las Tanxugueiras en la Plaza Mayor de Palencia, donde fueron increpadas por un grupo de personas que venía de participar en las manifestaciones convocadas por la crisis migratoria de Ceuta, Rueda ha subrayado estar "totalmente en desacuerdo con la actitud de estas personas".

El presidente ha rechazado "este tipo de actitudes" contra cualquier artista "y mucho más si es gallego" aunque fuesen protagonizados por participantes en una manifestación que contaba con el apoyo del PP y otros partidos. "Estoy seguro que nadie del PP apoyaría la actitud de esas personas", ha dicho.

Por último, tras recordar que él mismo asistió a de las concentraciones --la celebrada en A Coruña-- en apoyo al pueblo ceutí, ha afirmado que lo que pudo ver de "primera mano" es que la "inmensa mayoría de las personas que estaban allí" lo hacían con la misma intención de apoyar a un pueblo que "está sufriendo" y en el que viven gallegos.

"Si había otras personas intentando sacar rédito electoral, tanto las que llamaron a no ir, como las que estaban allí con otras intenciones, allá ellas, quedaron retratadas", ha subrayado.