El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, comparece ante los medios tras el Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que el Vaticano conoce el interés del Gobierno gallego en que el papa León XIV visite Galicia y ha trasladado su deseo de que ésta se materialice el año que viene, coincidiendo con el Xacobeo.

Preguntado sobre si hay gestiones para que el papa visite la Comunidad en el marco de su viaje previsto a España, Rueda ha asegurado que sería una magnífica noticia que el pontífice visitase Galicia y ha dicho que sería "inexcusable en un año Xacobeo".

Dicho esto, ha sostenido que, en colaboración con el Arzobispado, el Vaticano conoce el interés de la Xunta y de una parte de los gallegos en que visite Galicia en el entorno del Xacobeo.

"Parece ser que este año no, ojalá sea el año que viene. Ahí tenemos que permanecer a la espera y hacer gestiones de diplomacia vaticana", ha manifestado.