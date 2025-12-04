El Consorcio Casco Vello de Vigo celebra su 20º aniversario tras invertir más de 30 millones y rehabilitar 140 viviendas

Allegue, Rueda, Ortiz y Sánchez en un paseo por el Casco Vello de Vigo este jueves. - DAVID CABEZÓN-XUNTA

VIGO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Casco Vello de Vigo ha celebrado este jueves su 20º aniversario en un acto llevado a cabo en el edificio Redeiras de la Universidad olívica donde se ha puesto en valor los cerca de 30,5 millones de euros que ha invertido desde su fundación, permitiendo la rehabilitación de unas 140 viviendas.

Precisamente el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, ha sido el encargado de abrir el acto, al que han acudido, entre muchos otros, la presidenta del Consorcio y delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda; la conselleira de Vivenda y Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, así como la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo, María José Caride.

Reigosa ha destacado la importancia de dar una nueva vida a edificios del casco antiguo de la ciudad, como en su día hizo la Universidad con Redeiras, ubicado en las inmediaciones de la plaza de O Berbés.

Tras él, tomó la palabra Ortiz, subrayando la importancia de las acciones realizadas por el ente que dirige, con 92 inmuebles rehabilitados y 142 viviendas, así como 36 locales que en la actualidad están ocupados por negocios.

Precisamente minutos antes, Ortiz, Rueda y Allegue, entre otros, realizaron un recorrido por el Casco Vello para conocer de primera mano algunas de las últimas rehabilitaciones.

Después de un vídeo explicativo, tocó el turno de Caride, quien dio las gracias a la exalcaldesa Corina Porro (PP), presente en el acto, que fue la que ideó la idea de crear el Consorcio para dar una nueva vida a la zona histórica de Vigo.

La concejala socialista ha querido poner en valor la colaboración entre ambas instituciones pese a los distintos colores políticos que han pasado por ellas, debido a que un 10% del capital del Consorcio pertenece al Ayuntamiento y el 90% restante, a la Xunta.

"MAGNÍFICO TRABAJO"

El presidente de la delegación viguesa del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Manuel Martínez, ha celebrado el "gran logro" del Consorcio a lo largo de su historia con un "magnífico trabajo" a la hora de rehabilitar el barrio antiguo de Vigo. Sin embargo, ha pedido a las administraciones un aumento de las retribuciones de los profesionales encargados de llevarlas a cabo.

Alfonso Rueda fue el encargado de cerrar el acto, agradeciendo a todos aquellos que aportaron su "grano de arena" para crear y desarrollar el Consorcio, comenzando por Porro, al ser una decisión "arriesgada" que otras muchas ciudades no han hecho por la complicación que supone.

Para el presidente autonómico, dejar que se degrade el Casco Vello sería dejar que se degrade una parte muy importante de la ciudad, terminando incluso degradándose la ciudad en sí misma de forma física y psicológicamente, ya que Vigo nació en la zona vieja.

"Aquí se tomó esa decisión y 20 años después aquí estamos", ha reivindicado, destacando que el nuevo convenio del Consorcio contempla más de 7 millones de euros hasta 2029 para seguir invirtiendo en la rehabilitación de la zona.

Alfonso Rueda ha mostrado su orgullo por la labor de estos últimos 20 años, hablando también de otras inversiones de la Xunta en la ciudad para ayudar a crear más viviendas. "Seguimos trabajando", ha sentenciado.