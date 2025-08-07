El Consorcio Casco Vello de Vigo compra un solar para continuar la rehabilitación de la zona de O Berbés

VIGO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Casco Vello de Vigo ha comprado un nuevo solar en la plaza de O Peñasco para continuar con la rehabilitación del área de O Berbés y la construcción de nueva vivienda pública.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y la delegada de la Xunta en Vigo y presidenta del Consorcio Casco Vello, Ana Ortiz, han visitado dicha parcela, recientemente adquirida por 106.000 euros.

Se trata de un solar vacío ubicado en el número 5 de la plaza, en las inmediaciones del Albergue Público de Peregrinos Juan Manuel López-Chaves.

"Gracias a la gestión del Consorcio fue posible localizar a los ocho herederos del inmueble y adquirir la propiedad no solo para recuperar así la zona histórica y las raíces de la ciudad, sino también poner a disposición de la ciudadanía nueva vivienda de promoción pública", ha subrayado Ortiz.