Constituida la comisión de seguimiento para descentralizar Medicina, que incorporará representación estudiantil - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comisión de seguimiento encargada de desarrollar el acuerdo para descentralizar el grado de Medicina se ha constituido este martes en Santiago de Compostela. En concreto, la comisión ha acordado crear dos grupos de trabajo en materia jurídica y económica, e incorporará representación del alumnado a las reuniones.

Así lo han acordado este martes en la reunión constitutiva, en la que, previamente, los conselleiros de Educación y Sanidade y los rectores de las tres universidades públicas gallegas han firmado el convenio de descentralización, ratificado este lunes por el Consello de la Xunta.

Así, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha calificado este acuerdo de "hito para la historia de Galicia, para la historia de la universidad gallega y de la Facultad de Medicina" y ha aprovechado para agradecer "la generosidad mostrada" por esta última.

Por su parte, su homólogo de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha avanzado que uno de los grupos de trabajo mencionados se centrará en el aspecto técnico y legal, concretamente en la regulación de las unidades docentes que deberán crearse en las universidades de A Coruña y Vigo para materializar la descentralización, y el segundo tendrá un carácter económico para estimar las necesidades para hacer efectiva la descentralización.

"En el fondo estamos ante un desafío de país y yo estoy seguro de que con altura de miras y la complicidad de todos, lo haremos por el bien de la enseñanza de Medicina y por el bien de Galicia"", ha reflexionado el titular de Educación.

Con todo, la hoja de ruta acordada establece una descentralización progresiva en los últimos tres años en las tres universidades públicas gallegas, con una duración de cuatro cursos académicos.

Para ello, han explicado que se crearán unidades docentes en los complejos hospitalarios universitarios de A Coruña y Vigo, cada una de las cuales acogerá al 25% del alumnado matriculado en el grado de Medicina en el curso descentralizado correspondiente, así como al profesorado.

"ERA UNA TAREA COMPLICADA"

En palabras del rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, la tarea ha sido "complicada" y el acuerdo "es una solución absolutamente satisfactoria, la mejor solución". "Es el mejor acuerdo y la mejor solución a la que podíamos llegar", ha defendido, a la vez que ha asegurado que este convertirá la facultad compostelana "en la de Galicia".

En la misma línea, el rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, ha insistido en que el texto es "importante y positivo para impulsar un nuevo tiempo". Mientras que el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Joaquín Reigosa, ha hecho hincapié en que "juntos serán más fuertes" y ha asegurado que, "si la formación ya es muy buena, podrá ser mejor".

Además de los conselleiros y los rectores, también ha participado en la reunión de la comisión el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, y el director xeral del Servizo Galego de Saúde (Sergas), José Ramón Parada.

Así como los vicerrectores de Grado de la UDC, Moisés Canle; y de la UVigo, Alfonso Lago; el vicerrector de Profesorado de la USC, Ernesto González; el decano de la Facultad de Medicina y Odontología de la USC, José Martín Carreira, y el de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UDC, Iván de Rosende.

En representación de cada uno de los hospitales universitarios han asistido Andrés Soto Varela por el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela; Carlos Vázquez Barro por el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y Ana Concheiro Guisán por el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.