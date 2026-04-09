Constituido el laboratorio de ideas de IA, la "inteligencia de la inteligencia artificial"

Constituido el laboratorio de ideas de la IA - MINISTERIO

El ministro Óscar López participa en la primera reunión de este grupo de expertos, cuyo comité asesor preside Senén Barro

BERGONDO (A CORUÑA), 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El laboratorio de ideas de inteligencia artificial (IA) ha sido constituido este jueves en Bergondo (A Coruña), en el Pazo de Mariñán, donde este grupo de expertos ha celebrado su primera reunión con la participación del catedrático Senén Barro --que preside el comité asesor-- y del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, entre otros.

En una presentación posterior ante los medios de comunicación, Barro ha señalado que este órgano está llamado a ser la "inteligencia de la inteligencia artificial", según la definieron en el encuentro previo, y ha remarcado su intención de que esta sea una inteligencia "humana, pero humanista".

En primer lugar, la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez, ha mostrado el "inmenso honor" de acoger en Mariñán este acto, y ha fijado el "gran desafío" de esta era "dejar que (la IA) se convierta en una nueva fortaleza o hacer que se convierta en una herramienta abierta y ética".

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, ha trasladado a los expertos que conforman el laboratorio que la población está en sus "manos", y ha asegurado que "escuchando al ministro" se queda "un poco más tranquilo como padre", por la "preocupación que tiene el Gobierno en un asunto que puede condicionar o está condicionando absolutamente" las vidas.

En este sentido, se ha mostrado "profundamente orgulloso" por ver a España que "lidera" dentro de Europa "asuntos tan relevantes en un momento tan crítico, de tantas dudas desde el punto de vista de la humanidad", y se ha referido a la cuestión bélica y a la IA.

"HOOLIGAN DE SENÉN BARRO"

González Formoso, que se ha declarado "hooligan" solo de dos personas, "de Bruce Springsteen y de Senén Barro", ha advertido de que la inteligencia artificial "no puede estar en manos de un chalado como Elon Musk, o de un rarito como Zuckerberg", ni en manos de Bezos. "Tiene que estar en manos de los países que se preocupan por una regulación que nos permita dormir tranquilos mínimamente", ha aseverado.

EL "BRUCE SPRINTER" DE FEIJÓO

A continuación ha tomado la palabra el ministro Óscar López, quien ha bromeado al declararse "encantado de estar con el nuevo Bruce Springsteen" y ha añadido: "Bruce Sprinter", en referencia al error en la pronunciación por parte del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

López ha resaltado informes que sitúan a España a la cabeza en inteligencia artificial, en relación con los avances en su regulación, y ha reivindicado haber aprobado una carta de derechos digitales, un observatorio y la Aesia (la agencia estatal de supervisión, con sede en A Coruña).

Asimismo, ha añdido que España fue "impulsora" en la Unión Europea "del primer reglamento sobre IA que ahora algunos quieren dilatar y diluir".

"Estamos haciendo muchas cosas y tenemos que seguir haciéndolo, es una batalla muy importante", ha reivindicado, tras citar otros logros. Del lado de la colaboración público-privado, ha afirmado además estar "trabajando de la base a la cima", partiendo del plan de minería "asociada" a la búsqueda de tierras raras.

"Vamos a ser punteros, vanguardia, vocación de este gobierno y del presidente en la regulación y que no provoque un retroceso civilizatorio", ha sentenciado.

TECNORREALISTAS

Al respecto, ha afirmado que este "no es un gobierno tecnopesimista, pero tampoco tecnooptimista sin más". "Somos tecnorrealistas", ha defendido, antes de citar que del 22 al 24 de abril Madrid acogerá la primera reunión mundial de regulación con expertos sobre IA.

Por su parte, Senén Barro ha avisado de que "la IA es con seguridad la tecnología después del lenguaje que está llamada a ser más transformadora", y que solo hay "una oportunidad de hacerlo bien". "Si nos equivocamos, no sé si será irreversible del todo, pero pagaremos un precio que nadie estaría dispuesto a pagar", ha alertado.

A su juicio, el Gobierno "lo entiende y no quiere pagar ese precio", de ahí su "complicidad absoluta con esa apuesta del Gobierno". "Es importante tener independencia, soberanía tecnológica, pero entender que no vale de nada si no está asentada en principios éticos regulatorios sociales previos, de generación de riqueza pero mejor distribución de riqueza", ha expuesto.

Llamando así a "añadir ciertas reglas, certidumbres, regulación, guías", Barro ha apuntado que "eso es lo que hace un faro: alumbra y marca el camino", y ha considerado que "las empresas quieren eso". Por su parte, ha opinado que la desinformación es "el reto más grande".

Después, la directora de la Cátedra Inditex UDC de IA, Verónica Bolón, ha puesto el foco en la "sostenibilidad" y en la necesidad de una "IA verde".

LOS CUATRO EJES

Por ahora, este laboratorio tiene definidos cuatro ejes de trabajo: la desinformación, mujer e IA --en los que ha empezado a trabajar este jueves--, impacto en el trabajo y los menores.

Los menores "son probablemente el colectivo más vulnerable y el que más hay que proteger, desde la educación", ha constatado Barro, algo a lo que también ha hecho referencia el ministro más tarde, haciendo alusión a reuniones entre ministerios y con las grandes plataformas de contenidos.

En este punto, ha valorado tener "en la mesa" la ley sobre las redes para menores de 16, y ha opinado que "ha cambiado mucho el discurso en Europa" y "cada vez más países se suman", puesto que lo ve "imparable".

Cuestionado sobre la sede de la Aesia, el ministro ha apuntado a la "apuesta por la descentralización"

Asimismo, Oscar López ha hecho mención a medidas contra la "burbuja especulativa" en el ámbito de los centros de datos y ha diferenciado la labor de centros como el centro de supercomputación de Santiago --que visitó con anterioridad este mismo jueves-- y "otros" que no sabe "si están destinados a que los niños y los no-niños estén en un 'scroll' infinito viendo videos de gatitos".