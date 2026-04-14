Constructores gallegos apoyan el plan de Rueda frente a las bajas laborales

Edificio de pisos residenciales - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Gallega de la Construcción afirma que apoya "una gestión más ágil" de las bajas laborales "para proteger a los trabajadores, mejorar la productividad y responder a la demanda de vivienda".

Lo indica después del anuncio de un plan frente a las bajas laborales realizado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el debate sobre el estado de la autonomía.

En un comunicado, la federación expresa su "apoyo a la iniciativa de la Xunta de Galicia orientada a mejorar la gestión y el seguimiento de los procesos de incapacidad temporal", y precisa que lo hace "siempre desde el máximo respeto a los derechos laborales y sanitarios de las personas trabajadoras".

"Queremos dejarlo claro: las bajas médicas son un derecho y en ningún caso se pretende cuestionarlas ni estigmatizar a quien está enfermo. Precisamente por respeto a ese derecho, lo que defendemos es una gestión más ágil, coordinada y eficiente de todo el proceso, en beneficio del paciente, de las empresas, de la Seguridad Social y del conjunto de la sociedad", subraya.

En este sentido, apunta a "una necesidad social urgente", por la de "construir más vivienda, rehabilitar más edificios y ejecutar infraestructuras y equipamientos en plazo" y sostiene que "para conseguirlo, es imprescindible mejorar la productividad y reducir las disfunciones que hoy afectan a la ejecución de las obras".

Entre ellas, se refiere al "absentismo laboral" y asegura que "se ha convertido en un factor de gran impacto económico y organizativo". Y cita el informe 'El absentismo en la construcción', elaborado por la CNC en febrero, según el cual "el sector registró en 2025 casi 113 horas anuales perdidas por asalariado, lo que equivale al 6,2% de la jornada pactada efectiva, máximo histórico de la serie".

"El mismo estudio estima que el coste total del absentismo para las empresas constructoras supera los 3.565 millones de euros anuales, con un peso muy relevante de la incapacidad temporal", advierte.

De este coste, según afirma, "dos tercios recaen sobre las pequeñas empresas, que además son las más vulnerables financieramente".

"PREOCUPANTE"

En cuanto a Galicia, asegura que "los datos aún son más preocupantes, ya que, según el informe trimestral de absentismo laboral del cuarto trimestre de 2025, elaborado por Randstad Research, elaborado a partir de los datos de la encuesta trimestral de costes laborales del INE, el sector en esta comunidad autónoma registró casi 127 horas perdidas por asalariado, lo que equivale al 7,3% de la jornada pactada efectiva, un 1,1% más que la media estatal".

La principal causa de "este absentismo", según la federación, son las bajas por IT, que representan el 6,4% de la jornada pactada efectiva. "En construcción, además, el impacto del absentismo no se limita a la ausencia individual de un trabajador. La falta de determinados perfiles puede bloquear tajos, alterar la secuencia de la obra, generar tiempos muertos, provocar reprogramaciones y aumentar costes", avisa.

Por eso, recalca que "mejorar la gestión de las bajas no es solo una cuestión laboral o sanitaria, sino también una cuestión de eficiencia productiva, cumplimiento de plazos y capacidad real para entregar viviendas y obras que la sociedad necesita".

Por todo ello defiende "abordar el problema de las bajas laborales en construcción mediante un enfoque integral basado en prevención, gestión temprana de la incapacidad temporal y continuidad operativa".

En relación con la gestión temprana, ve "muy importante reforzar la coordinación entre atención primaria, atención especializada y agentes implicados en la gestión de la incapacidad temporal, y hacerlo siempre con criterios técnicos, objetivos y garantistas".

"Si una persona enferma recibe atención adecuada y a tiempo, mejora su recuperación, se reduce la incertidumbre y se evitan prolongaciones innecesarias del proceso", explica.

En consecuencia, apoya "cualquier medida que sirva para compatibilizar plenamente la protección de la salud con la mejora de la productividad". "No se trata de demonizar las bajas, sino de gestionarlas mejor. Eso será positivo para los trabajadores, para las empresas, para la sostenibilidad de la Seguridad Social y para la capacidad de Galicia de construir la vivienda y las infraestructuras que hoy demanda la ciudadanía", concluye.