Contas afea a la Xunta la "imagen sobredimensionada del esfuerzo inversor" al incluir gasto en incendios y publicidad

Contas entrega en el Parlamento la memoria de 2025 - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consello de Contas afea a la Xunta la "imagen sobredimensionada del esfuerzo inversor" que traslada al computar gastos como los asociados a la prevención y defensa contra los incendios, los de publicidad realizada a través de los medios de comunicación, los correspondientes al contrato de seguimiento y gestión del plan de transporte público de Galicia y el contrato de gestión telefónica del sistema de transporte público bajo demanda.

En concreto, el informe de fiscalización de la cuenta general de la comunidad correspondiente al ejercicio de 2024, publicado este viernes, recoge que los gastos de capital crecieron un 6,89% y situaron el esfuerzo inversor (relación entre gastos de capital y gasto no financiero) en un 16,4%.

Al respecto, Contas censura que "se vienen imputando incorrectamente operaciones que no tienen la consideración de gasto de capital, por la obtención de servicios, lo que contribuye a proporcionar una imagen sobredimensionada del esfuerzo inversor de la Administración".

"Al igual que en ejercicios anteriores, determinadas operaciones inscritas no corresponden a activos inmateriales, ni tampoco se pueden considerar inversiones", advierte.

Del análisis de una muestra de operaciones concluye que "un alto porcentaje de gasto, similar al del ejercicio anterior (el 35% del gasto de las operaciones seleccionadas), tiene naturaleza de gasto corriente".

Y recuerda que "esta incidencia se viene poniendo de manifiesto por este órgano de control, de forma reiterada, en los informes anuales de la cuenta general".

SUBVENCIONES, REGLA DE GASTO, TEMPORALIDAD

El informe del Consello de Contas también constata que "se incrementa el peso de las subvenciones tramitadas en régimen de concurrencia, aunque manteniendo la concurrencia no competitiva un peso relevante en las concesiones, que alcanza el 36% del total de las subvenciones".

Contas indica que "Galicia incumplió en este ejercicio la regla de gasto, con una tasa de variación del 9,1%, que se sitúa algo por encima de la media de las comunidades autónomas (un 7%)". "Solo la comunidad autónoma de Andalucía cumplió con la regla de gasto en este ejercicio, fijada en el 2,6%", apostilla.

El documento recuerda que los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, suspendidos en los ejercicios anteriores, se reactivaron para este ejercicio 2024.

En cuanto a la temporalidad, avisa de que "no puede concluirse con una seguridad razonable sobre la suficiencia de las plazas convocadas para alcanzar el objetivo de la tasa de temporalidad". Constata, de hecho, "un incremento del porcentaje de efectivos temporales respecto del ejercicio anterior".

Pese a todo esto, el texto destaca que la cuenta general refleja "razonablemente la actividad económico-financiera desarrollada en el ejercicio", de acuerdo con el marco normativo de la información financiera que resulta de aplicación y con la normativa aplicable a la gestión contable y presupuestaria de los fondos públicos.

Las principales excepciones/reservas afectan fundamentalmente a aspectos como la falta de actualización del marco contable, el desplazamiento de gastos entre ejercicios, las modificaciones de crédito aprobadas sin financiación clara, la incorrecta activación de gastos corrientes, y la inadecuada valoración del inmovilizado y de las dotaciones y amortizaciones practicadas, según Contas.