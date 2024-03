Contas aprecia "importantes deficiencias" en contratos realizados por entidades locales durante la pandemia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consello de Contas de Galicia ha constatado que hubo "importantes deficiencias" en los contratos menores tramitados por las distintas entidades locales gallegas --ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y entidades menores-- en los ejercicios de 2019 y 2020, en un informe en el que realiza un análisis específico de la contratación de emergencia a la que se acudió durante la pandemia para combatir la covid-19.

Así lo certifica el 'Informe de fiscalización das obrigas de remisión de información das entidades locais de Galicia e a avaliación do entorno de control' de las 360 entidades locales de Galicia, que ha aprobado y ha remitido al Parlamento autonómico. Entre otros incumplimientos, como el de la obligación legal de publicar los contratos, se afea que no siempre se justificase la emergencia y que en ocho de cada 10 no se invitó a otras empresas a participar, más allá de las adjudicatarias.

Entre los objetivos del análisis, Contas sitúa de forma específica la revisión de la contratación que se tramitó en las entidades locales por la vía de emergencia para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la covid-19, verificando el cumplimiento de las prescripciones normativas en relación con los principios de publicidad y transparencia de la contratación, concurrencia e igualdad de trato a los licitadores.

Para realizar el análisis, del total de contratos menores comunicados en la plataforma de rendición de cuentas por las entidades del sector público local en 2020, un total de 33.454 expedientes con un importe de adjudicación que supera los 111 millones, se seleccionó una muestra que por su objeto podría estar ligada a la covid-19: 1.186 expedientes con un importe de adjudicación de 3,6 millones.

Todos ellos cumplieron, según el órgano fiscalizador, el umbral establecido para los contratos menores. Sin embargo, se incumplen otras obligaciones legales. Por ejemplo, solo el 58,1% se publican en el perfil del contratante, idéntico porcentaje para aquellos que indican con qué objeto se formalizó el contrato. Menos del 60% indicaron el precio de adjudicación y solo el 56,49% identificaron al contratista.

Pero Contas ve otras deficiencias en el apartado específico en el que analiza los contratos de la covid-19 en entidades locales: la muestra refleja que solo en el 20,51% de los expedientes se invitó a otras empresas (al margen de la adjudicataria), mientras que la conformidad de la prestación se manifiesta en menos del 75% de los contratos. En unos ocho de cada diez, finalmente, no consta la declaración responsable.

"DUDOSA RELACIÓN CON EL OBJETO SOCIAL" DE LOS ADJUDICATARIOS

Pero, además, se llama la atención en que el principal objeto del contrato de expedientes "con dudosa relación con el objeto social" es la adquisición de mascarillas quirúrgicas y FPP2, guantes y equipos de protección individual.

Al respecto, se ejemplifica con que entre los objetos sociales de los adjudicatarios están la elaboración y distribución publicitaria, instalaciones eléctricas, actividades de telecomunicaciones, compra venta de valores mobiliarios o educación secundaria técnica y profesional, así como actividades de administración pública.