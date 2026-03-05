Continúa la mala calidad del aire en puntos de Santiago, Lugo y Ourense por la presencia de una masa de polvo africano

Vista del polvo en suspensión en la ciudad, a 4 de marzo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Continúa este jueves la 'mala' calidad del aire en algunos puntos de Galicia debido a la llegada, este miércoles, de una masa de polvo africano.

Según los datos de MeteoGalicia, la calima hará que los niveles de partículas (PM) se puedan ver incrementados. Donde más lo han hecho, por el momento, las zonas afectadas apuntan a Santiago, Lugo y Ourense.