Continúa la polémica por la estatua de Moncho Reboiras en Santiago: Sanmartín la defiende y Verea (PP) promete retirarla

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Continúa la polémica por la estatua de Moncho Reboiras en Santiago de Compostela. Este viernes, en sendas ruedas de prensa, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha defendido que se trata de una cuestión de "memoria histórica" y el líder de los populares compostelanos, Borja Verea, ha prometido retirarla si llega a alcalde en 2027.

La regidora compostelana ha explicado que la estatua se ha sufragado con donaciones particulares a través de las diversas fundaciones que han impulsado la iniciativa, por lo que ha descartado que el Ayuntamiento tenga algo que ver con este extremo.

"Hay gente que miente una y otra vez. El PP usa la mentira y la difamación", ha lamentado.

Sanmartín ha recordado que se llegó a un acuerdo "mayoritario" en el pleno local para rendir homenaje a Reboiras. "Por eso el Ayuntamiento colabora, en este caso, en su colocación", ha apuntado. Sobre esto, ha indicado que la comisión de patrimonio propuso varios emplazamientos y se acabó escogiendo la Carreira do Conde.

"Es un tema de memoria histórica. Reboiras fue el último aesinado por la dictadura franquista en Galicia", ha remarcado.

Por su parte, el popular Borja Verea, ha lamentado que la decisión de colocar la estatua "rompa con una tradición de la ciudad: el consenso y la neutralidad".

"Si en mayo de 2027 hay un nuevo gobierno local presidido por mí, retiraremos la estatua", ha avanzado. Considera que "divide" a la sociedad compostelana -"es un debate que está en la calle"- e insiste en "retar" a la alcaldesa, "completamente dirigida por la UPG y el BNG" a que le explique "cuál es la vinculación de Reboiras con Santiago".