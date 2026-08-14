Continúan los problemas de sequía en Neda (A Coruña): de las restricciones al reparto con camión cisterna

FERROL 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Neda y los técnicos de Veolia, la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento en el municipio coruñés, siguen trabajando en alternativas para aumentar el volumen de agua del embalse de As Forcadas que llega a Neda a través de los vecinos municipios de Narón y Fene.

Este es, explican fuentes municipales, un "paso indispensable" para que se llenen los depósitos de A Rabadeña (zona alta) y Os Pazos y, en consecuencia, poder restablecer el servicio, que sigue restringido para los vecinos de diferentes zonas.

Mientras, se mantiene desde el jueves el suministro a través de un camión cisterna que reparte agua en el entorno del centro de salud. Además, se continúa con el reparto a domicilio entre los vecinos que por motivos de edad, problemas de movilidad o falta de transporte no pueden desplazarse hasta el ambulatorio.

El Ayuntamiento resalta que se presta una atención especial a las personas usuarias del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y en situación de dependencia.

El alcalde de Neda, Ángel Alvariño, publicó el jueves un bando en el que recordaba la prohibición de llenar las piscinas, lavar coches o regar las zonas verdes, entre otras medidas.