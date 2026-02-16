Continúan bajo vigilancia por riesgo de desbordamiento ríos como el Mandeo, el Lérez, el Miño y el Tambre

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta mantiene activo el Plan Especial ante o risco de inundacións en Galicia (Inungal), en fase de preemergencia, con el río Mandeo (Coirós) en nivel rojo y otros 17 en nivel naranja.

De este modo, en la provincia de A Coruña el foco está puesto en los ríos: Condomiñas (Cedeira), Mera (Ortigueira), Rego das Mestas (Valdoviño), Cádavo (Fene), Mandeo (Aranga), Mendo (Betanzos), Xubia (San Sadurniño), Mero (Cambre), Barcés (Abegondo), Balsa (Cabana de Bergantiños), Valiñas (Culleredo), Cambeda (Vimianzo), Tambre (Oroso), Tambre (Trazo).

En la provincia de Pontevedra, están en seguimiento los ríos Gallo-Umia (Cuntis), Lerez (Pontevedra), Miñor (Gondomar), Lagares-Cabral (Vigo) y, en Ourense, el Miño.

Debido a esta situación, el 112 Galicia atendió en las últimas horas llamadas de personas cuyas propiedades estaban afectadas por el desbordamiento de ríos pequeños, como es el caso de Neda (Santa María), Fene (Perlío), Miño (Ponte Baxoi) y Mugardos (Franza), así como en Pontevedra (Lourizán).

Mientras, en la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil (CHMS), la situación está normalizada, con la mayor parte de los cauces de los ríos en nivel verde, y solo queda un punto de control en nivel naranja: se trata del río Miño a su paso por Ourense.

En cuanto a los embalses gestionados por la CHMS, todos se mantienen con altos niveles de ocupación, algunos por encima del 95 %, y están desaguando la presa de Velle en Ourense (1.123,52 metros cúbicos por segundo), la presa de San Martiño en Quiroga (500 m3/seg), la presa de Montefurado en Quiroga, 76,64 m3/seg), el embalse de Bao en O Bolo (72,87 m3/seg) y el de Prada en A Veiga (18,58 m3/seg).

En cuanto a la pluviosidad, según los datos registrados por Meteogalicia, la estación de medición de Castrove en Poio (Pontevedra) acumula 46,1 litros por metro cuadrado y la de Pazos de Borbén (Pontevedra) llega a 41 litros. En la jornada de este domingo, la estación con mayor acumulación de lluvias fue la de Cuntis, con 51,3 litros por metro cuadrado.