Controlado el incendio de Taboada (Lugo), que afecta a unas 40 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este martes en el municipio lucense de Taboada se ha dado por controlado este miércoles con una superficie calcinada de en torno a las 40 hectáreas.

El incendio, registrado a las 16.44 horas del martes en la parroquia taboadesa de Insua, quedó estabilizado a las 22.26 del propio día.

Según informa Consellería do Medio Rural,se movilizó a cuatro técnicos, 14 agentes, 29 brigadas, 21 motobombas, tres palas, ocho helicópteros y seis aviones.