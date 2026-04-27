Convocadas las ayudas para que gallegos residentes en el exterior estudien en el Centro de Hostalaría el próximo curso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Axencia de Turismo de Galicia ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución por la que se establecen las bases y se convocan ayudas para que personas gallegas residentes en el extranjero realicen estudios en el Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG) durante el curso 2026/27.

En concreto, esta iniciativa busca fomentar el retorno de la población gallega y su descendencia, facilitando su formación técnica y profesional para "favorecer su inserción laboral".

En total, la convocatoria ofrece diez becas de nueva adjudicación, repartidas equitativamente entre las dos titulaciones que imparte el centro: cinco para el grado en Gestión de Empresas Hosteleras y otras cinco para el curso superior de Chef de Cocina y Pastelería.

Las ayudas incluyen un descuento del 80% en el precio de la matrícula ordinaria y una ayuda adicional de hasta 1.500 euros para sufragar gastos de viaje desde el país de residencia, alojamiento, manutención y seguro médico.

Para optar a estas ayudas, los solicitantes deben tener entre 18 y 30 años, poseer la nacionalidad española y acreditar una residencia fuera de España de al menos dos años inmediatamente anteriores a la solicitud.

Asimismo, deben demostrar su vinculación con Galicia, ya sea por haber nacido en la comunidad, haber residido en ella diez años antes de emigrar o ser descendiente por consanguinidad.

El proceso de selección se realizará en régimen de concurrencia competitiva. Para los aspirantes al grado, se valorará la nota media del expediente de bachillerato (hasta 20 puntos) y la vinculación con Galicia (hasta cinco puntos).

En el caso del curso de Chef, la puntuación dependerá de la vinculación con la comunidad (10 puntos) y del resultado de una entrevista personal realizada por la dirección del CSHG (cinco puntos).

En concreto, la Xunta ha destinado un crédito total de 15.000 euros para financiar los gastos de viaje y primer establecimiento de los becados. Estas ayudas son incompatibles con cualquier otra subvención destinada a la misma finalidad.

El plazo para la presentación de solicitudes, que deberá realizarse obligatoriamente por medios electrónicos a través de la sede de la Xunta, finalizará el próximo 29 de mayo de 2026. La administración dispone de un plazo máximo de cinco meses para resolver el procedimiento, contando desde la publicación de la resolución.