Convocan una acción simbólica en Santiago para recordar la "matanza de inocentes" en Palestina este domingo

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación 'Galicia con Palestina', a 5 de octubre de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones Compostela por Palestina y Galiza por Palestina, junto con otros colectivos de Santiago, han convocado para este domingo una acción simbólica a las 20.00 horas en la Praza do Obradoiro que busca recordar la "matanza de los inocentes", a lo que tradicionalmente se ha dedicado el 28 de diciembre.

Según detallan las convocantes, la acción, que se centrará en visibilizar las "dramáticas condiciones" en las que vive la población palestina, será acompañada de un acto de homenaje a las víctimas, en el que se invita a la ciudadanía a acudir llevando velas. El propósito es manifestar, una vez más, el rechazo a "la ocupación de Palestina y al genocidio que sufre su pueblo".

"El año 2025 ha sido otro año devastador para los niños y niñas palestinas, que siguieron siendo víctimas de genocidio, hambre tortura, desplazamiento masivo, desparición forzada y violencia implacable por parte de las fuerzas de ocupación y de los colones israelís", expone la organización en un comunicado.

Precisamente, la acción busca también llamar a la reflexión sobre la situación legal de los menores palestinos, que siguen siendo objeto de "detenciones arbitrarias y tortura, muchas veces sin juicio ni cargos". De este modo, instan a la comunidad internacional a exigir que se termine la "impunidad" y que se "rindan cuentas" ante los "crímenes cometidos por Israel contra la poboación civil palestina".

Recogen que, durante 2025, 54 niños y niñas palestinas han sido asesinadas en Cisjordania --donde se ha dado una "intensificación de la represión"-- y el "hambre como arma de guerra" ha alcanzado niveles "sin precedentes" en Gaza, donde la población está sometida a un "asedio total".

"Tenemos que guardar silencio cuando los niños y niñas duermen, no cuando las están matando", denuncian los organizadores de la protesta, que destacan la importancia de que los menores palestinos tengan la oportunidad de vivir una infancia "segura y digna".