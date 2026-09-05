Convocan una concentración en Santiago por los 620 días de la detención del médico palestino Hussam Abu Safiya

Archivo - 03 January 2025, Spain, Barcelona: A health worker holds a sign during a protest in front of the Department of Health in Barcelona, demanding the release of Palestinian Dr Hussam Abu Safiyah, director of the Kamal Adwan hospital in Gaza Strip. - Marc Asensio Clupes/ZUMA Press W / DPA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sanidade Galega con Palestina (SGCP) ha convocado una concentración para este domingo, 6 de septiembre, en Santiago de Compostela con motivo de los 620 días de la detención "ilegal" por parte de Israel del doctor Hussam Abu Safiya, pediatra y director del hospital Kamal Adwan, en el norte de la Franja de Gaza.

Con esta movilización, programada para las 13.00 horas en la Praza do Obradoiro, la entidad convocante pretende exigir la "inmediata liberación" del doctor y del resto de médicos profesionales de la salud secuestrados por Israel, que cifran en alrededor de un centenar. Encuadran estos hechos dentro del plan del Estado para "hacer desaparecer al pueblo palestino" y "eliminar" a todo el tejido sanitario "que puede salvar sus vidas".

Según recuerda, el día 27 de diciembre de 2024, después de una orden de evacuación del hospital emitida por el ejército, el doctor se dirigió al tanque, que pretendía "bombardear el hospital". "Esta imagen quedó gravada y se puede ver al doctor estrechar la mano a los militares con los que pretendía dialogar, siendo secuestrado en ese momento", expone.

"Después de eso, se supo supiera qué había sido trasladado a la prisión de Ofer, en la Cisjordania ocupada, que había sido sometido la diferentes géneros de tortura y que no se le permitía la visita de un abogado, que no fue posible hasta pasados varios meses", continúa Sanidade Galega con Palestina.

Esta plataforma ciudadana incide en que, en este más de año y medio, todos los cargos presentados contra él, como haber operado a miembros de Hamás, "fueron rechazados por falta de pruebas y continúa siendo sometido a terribles torturas". Al inicio del mes de junio, su abogado presentó un recurso al Tribunal Superior de Justicia israelí pidiendo su liberación por este motivo.

Sin embargo, la entidad explica que, tras comparecer en audiencia, continuó "sometido a torturas": "En el inicio del mes de julio, su abogado pudo visitarlo y tuvo dificultad para reconocerlo: su rostro estaba deformado, tenía dificultad respiratoria y no se sostenía en pie ni sentado, siendo sujetado por dos guardias durante todo el tiempo".

"Cuando habló, solamente consiguió decir a su abogado que lo iban a matar y que esa sería la última vez que lo vería con vida", concluye Sanidade Galega con Palestina su relato sobre los hechos por los que sus integrantes protestarán este domingo.

CONTINUIDAD A ACCIONES ANTERIORES

Esta movilización da continuidad a otras desarrolladas en Galicia. Entre ellas, el pasado 28 de julio, miembros de esta plataforma se concentraron delante de la sede de Vigo del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra para reclamar una posición pública ante la situación de este doctor y, en general, del personal sanitario palestino.

La petición presentada fue posteriormente aprobada por unanimidad por el Colegio, que se pronunció a favor de la protección del personal sanitario, de la liberación del doctor Abu Safiya y de otros profesionales sanitarios detenidos sin garantías judiciales y del acceso de la población civil de Gaza a la atención sanitaria y a los recursos básicos.

La petición fue también entregada al Colegio Oficial de Médicos de A Coruña y al Colegio Oficial de Enfermería de A Coruña, y trasladada al Consello Galego de Colexios Médicos.