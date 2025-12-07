Corredores de montaña protestan contra Altri y la mina de Touro con una maratón de 51 km entre Melide y Santiago

Corredores de montaña llegan al Obradoiro tras recorrer 51 km entre Melide y Santiago para protestar contra los proyectos de Altri y la mina de Touro-O Pino, a 7 de diciembre de 2025. - PLATAFORMA MINA DE TOURO-O PINO NON

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 corredores de montaña han realizado este domingo una maratón de 51 kilómetros entre Melide y Santiago de Compostela para manifestar su rechazo al proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) y la reapertura de la mina de Touro-O Pino (A Coruña), impulsada por Cobre San Rafael.

Esta acción de protesta, ideada por los corredores y respaldada por las principales plataformas vecinales en contra (Ulloa Viva y Mina de Touro-O Pino Non), ha servido de antesala a la manifestación del próximo domingo, 14 de diciembre, en contra de Altri, que aspira a seguir la estela de la de 2024, que congregó a miles de personas y desbordó el Obradoiro.

"La idea partió de unos corredores que pensaron que era una buena idea correr con las camisetas contra Altri y la reapertura de la mina para visibilizar la necesidad que hay de parar estos proyectos", explica la portavoz de la Plataforma Vecinal contra la Mina de Touro-O Pino, Che Cancelo, que los define como los "peligros ambientales más importantes" de Galicia.

Los corredores salieron a las 07.30 horas desde Melide y llegaron a la capital gallega a las 13.30 horas, donde fueron recibidos en el Obradoiro por compañeros y prensa. El recorrido era un tramo del Camino de Santiago, que realizaron en seis horas y tres etapas, con una pequeña parada de abituallamiento en el Monte do Gozo.

"La presión social es la única forma de parar estos proyectos", apunta Cancelo, que anima a "manifestar" el rechazo contra ellos en acciones como esta o la manifestación del 14 de diciembre. "El Gobierno gallego está facilitando a las empresas", critica y, por ello, ve "importantísimo presionar en estos momentos".