La manifestación contra Altri del 14 de diciembre dará al bosque un lugar central: "El eucalipto no es la solución"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La manifestación contra Altri convocada el próximo 14 de diciembre en Santiago otorgará un lugar central al bosque como símbolo del rechazo al proyecto y, en concreto, al eucalipto, que, en reiteradas ocasiones, colectivos ecologistas han advertido de que este árbol será necesario para el funcionamiento de la factoría.

"Entendemos que el eucalipto no es la solución. El bosque que nos protege, con robles y castaños, es lo que nos ha dado vida y nos va a seguir dando vida", ha expresado el presidente de la Plataforma Ulloa Viva, Juan Pedro Sánchez, en la rueda de prensa previa a la manifestación, programada para salir a las 12.00 horas de la Alameda.

Precisamente, hojas de estos árboles decorarán paragüas con los que manifestantes saldrán a la calle si deciden sumarse a la acción propuesta por la organización, cuya información está recogida en la web de Ulloa Viva.

Una muestra de tres de estos paragüas acompañaba este jueves a representantes de Ulloa Viva, Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y Plaforma Mina Touro-O Pino Non --y otra decena de colectivos-- en la presentación de la protesta. Bajo el lema 'Polas que somos e as que virán', aspira a seguir la estela de la del año pasado, que reunió en Compostela a miles de personas.

Con esta convocatoria pretenden reafirmar su 'no' contra la factoría proyectada en Palas de Rei, que defienden que "no tiene viabilidad". "No es no y, además, añadimos el nunca", ha insistido Sánchez.

"Nuestros técnicos han desmontando cada una de las partes, lo que tiene vinculación con el Camino de Santiago, el agua y el impacto en la economía del territorio", ha expuesto. El líder de Ulloa Viva ha defendido que "no" van a "permitir" que se ponga la "primera piedra" de la construcción porque, una vez iniciada, será más "complicado" que se dé marcha atrás.

Así, ha recordado a la Xunta, a quien ha criticado por no desistir en su implantación, que está "en su mano" autorizar la captación de aguas y la autorización ambiental integrada (AAI), necesarias para que el proyecto siga adelante.

ALEGACIONES A LA ESTACIÓN SUBELÉCTRICA

Por otra parte, el líder de Ulloa Viva no ve la negativa del Gobierno a la subestación eléctrica como "un claro 'no'" al proyecto: "El 'no' lo tiene que dar la Xunta porque el proyecto plantea una segunda alternativa de autogeneración para suministrar la propia fábrica".

En este sentido, ha avanzado que el suyo y otros colectivos contra Altri planean presentar alegaciones al Ministerio de Transición Ecológica en relación a este procedimiento, intención que también mantiene la Xunta. "Esto demuestra que la Xunta sigue a convertir en el salvavidas de Altri", ha criticado el presidente de PDRA, Xaquín Rubido.