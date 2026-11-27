Papeletas para las elecciones gallegas del 29 de noviembre. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 66.051 gallegos del censo de residentes en las cuatro provincias ya ha ejercido su derecho a voto para las elecciones generales que se celebran este domingo 29 de noviembre por la vía postal, según ha informado este viernes Correos.

Este dato, facilitado por Correos, supone que en Galicia han ejercido su derecho a sufragio por esta vía casi el 94 por ciento de las 70.326 personas que habían enviado una solicitud para poder hacerlo.

El voto efectivo por vía postal refleja la tendencia que ya anticiparon las peticiones en relación con el calendario: cae el voto más de la mitad con relación a los comicios de julio de 2023, que se produjeron en pleno verano y registraron una participación histórica por correo.

Sin embargo, hay casi 22.000 votos por correo más que en las elecciones generales celebradas en otoño de 2019 --cuando se materializaron 44.301 en la comunidad--.

Por provincias, A Coruña es la que registra un mayor número de votos por la vía postal (27.105); seguida de Pontevedra (21.886); Lugo (8.778); y Ourense (8.282).

DATOS ESTATALES

En lo que respecta a los datos estatales, Correos ha admitido un total de 1.012.033 votos, una cifra que supone un 59% menos que el dato registrado en las elecciones de 2023, cuando se votó en plena temporada estival, pero casi un 9% más con respecto a las elecciones celebradas en noviembre de 2019.

Según ha informado este organismo en un comunicado, los votos admitidos finalmente hasta las 14.00 horas de este jueves 26 de noviembre representan el 92,03% de las solicitudes de voto por correo que se habían registrado (1.099.691), en línea con comicios anteriores.

Esta cifra representa un 8,86% en relación con las generales de noviembre de 2019, cuando se contabilizaron 929.674, pero un -59,05% menos que en las de 2023, cuando el voto por correo aumentó drásticamente y 2.471.932 españoles optaron por esta vía.

La provincia que más votos por correo ha registrado ha sido Madrid, con 134.105, seguida por Barcelona, con 83.654; y Valencia, con 42.868. Por comunidades autónomas, la primera es Andalucía, con 187.510.

Ahora, Correos deberá hacer llegar todos estos votos a las mesas electorales cuando se constituyan este domingo. Para ello, la entidad ha explicado que tiene previsto un despliegue logístico especial, compuesto por más de 15.000 profesionales entre personal de reparto, oficinas y centros de tratamiento, así como más de 7.400 vehículos de su flota.

Cuando se produzca la apertura de los colegios electorales a las 9.00 horas, un primer equipo de Correos entregará los votos en custodia en las 61.033 mesas electorales distribuidas por toda España, mientras que otro grupo hará llegar a las mesas electorales aquellos votos por correo que pudieran recibirse durante el transcurso de la jornada.

Por último, precisa Correos en su nota, otro equipo recogerá el denominado "tercer sobre", con el resultado final del escrutinio, de las mesas electorales de todos y cada uno de los colegios electorales del país.

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS OBLIGACIONES

Por otra parte, el ente público ha reivindicado que "ha puesto todos los recursos organizativos, tecnológicos, logísticos y humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que le son encomendadas en los procesos electorales".

En este sentido, se ha referido entre otros a la apertura extraordinaria de oficinas en festivos locales en nueve municipios o repartos extraordinarios de envíos electorales durante los fines de semana.

Asimismo, ha resaltado que su personal ha distribuido las 35.953.542 tarjetas censales remitidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a los ciudadanos con derecho a voto, así como los envíos de propaganda electoral de los diferentes partidos y coaliciones que concurren a los comicios.

"Correos ha adoptado todas las medidas organizativas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que tiene encomendadas durante los procesos electorales y está poniendo todos sus recursos tecnológicos, logísticos y humanos al servicio del correcto desarrollo del proceso", ha reivindicado.