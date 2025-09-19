Cortada la LU-P-4103 por el incendio forestal de Pantón (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La LU-P-4103 está cortada totalmente debido al humo del incendio forestal que permanece activo en el municipio lucense de Pantón y que calcina 150 hectáreas.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), el corte de la vía se produce desde el kilómetro 1 en A Cal hasta el kilómetro 13 en A Estación.

El fuego comenzó a las 14.16 horas de este jueves en la parroquia de Pombeiro, donde está activa la Situación 2, de forma preventiva, por la proximidad del fuego a la núcleo de población de Lornís.