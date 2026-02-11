Cortan un tramo de la A-6, en Baralla (Lugo), tras desprenderse la lona de un túnel

LUGO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un tramo de unos 13 kilómetros de la A-6, a su paso por Baralla (Lugo) y sentido A Coruña, ha sido cortado tras desprenderse la lona de un túnel situado en el kilómetro 463 de esta vía.

Según han informado fuentes del CIAE 112, en la tarde de este miércoles se recibió el aviso de que la lona que recubría el techo del tonel, situado en el kilómetro 464, se había desprendido por el viento y ocupaba uno de los carriles de circulación.

Por su parte, la Guardia Civil ha informado de que a las 18,30 horas se procedió al corte de la calzada en sentido creciente entre los kilómetros 456 y 469, en Baralla. La circulación fue desviada por la N-6.

Al punto se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico así como del servicio de mantenimiento de la infraestructura.

CORTE EN LA A-52

Por otra parte, la Guardia Civil ha informado de que la caída de un árbol sobre la calzada ha obligado a cortar al tráfico un carril de la A-52, a su paso por A Cañiza.

En concreto, la incidencia ha tenido lugar a las 19,15 horas en el kilómetro 269 de esta vía, en sentido Vigo.