Cortes desde el lunes en los ramales del enlace de Urdilde, por las obras de conversión en autovía de la vía Brión-Noia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras de conversión en autovía de la vía de altas prestaciones Brión-Noia (CG-1.5) provocarán desde este lunes cortes en los ramales del enlace de Urdilde, en Rois, en sentido Santiago.

Tal y como ha indicado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el objetivo de esta parte de la obra es modificar los ramales existentes de la CG-1.5 para adaptarlos a la nueva configuración de la autovía. Para eso, deberán demolerse los tramos iniciales de los ramales actuales.

La programación inicial prevista para los nuevos trabajos se extenderá desde el lunes 6 de julio hasta el próximo 24 de agosto, periodo durante el cual deberán permanecer cerrados los ramales del enlace de Urdilde de la calzada izquierda, entre los puntos kilométricos 14+720 y 15+340, en sentido Santiago.

En este período de tiempo, se instalará la señalización correspondiente para orientar a los usuarios de la vía a través de los itinerarios alternativos establecidos.

Para el ramal de acceso al enlace de Urdilde, el tráfico se desviará por la salida 19, correspondiente al enlace de Martelo, situado en el punto 19+100, aproximadamente 4 km antes del enlace de Urdilde, continuando posteriormente por la AC-543.

Por otra parte, para el ramal de salida del enlace de Urdilde hacia la CG-1.5, el tráfico deberá continuar por la AC-543 hasta la salida de la avenida dos Ánxeles, correspondiente a la AC-451, para incorporarse posteriormente a la autovía.