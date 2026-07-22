A Coruña licitará cinco nuevas rutas nacionales en Alvedro y firmará con Inditex un convenio de promoción turística

A CORUÑA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno del Consorcio de Turismo e Congresos de A Coruña abordará este viernes la aprobación de la licitación de cinco nuevas rutas aéreas nacionales desde el aeropuerto de Alvedro y de un convenio de colaboración con Inditex para la promoción turística de la ciudad.

Según ha informado el Ayuntamiento herculino en un comunicado, la iniciativa es fruto de la colaboración institucional entre el propio gobierno local, el Consorcio de Turismo y la empresa gallega, con la finalidad de mejorar y consolidar el posicionamiento de la urbe "como destino turístico, empresarial y congresual de referencia".

La nueva licitación incluirá cinco lotes correspondientes a las conexiones directas con Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante, mercados considerados "estratégicos" para la ciudad por su potencial turístico, económico y de negocio.

"La mejora de la conectividad aérea es una cuestión estratégica para el futuro de la ciudad porque nos permite atraer visitantes, facilitar las relaciones empresariales y ampliar las oportunidades de movilidad para la ciudadanía", ha reivindicado la alcaldesa, Inés Rey.

Estas nuevas rutas supondrán, por ejemplo, más de 200 vuelos y un mínimo de 37.440 plazas al año entre A Coruña y Málaga o A Coruña y Valencia, así como 180 vuelos a Bilbao o cerca de 300 con Sevilla, entre otros.

INDITEX

Por su parte, el convenio con Inditex recoge que la empresa aportará 1,5 millones de euros para la promoción turística de la ciudad. Este convenio estará en vigor en los años 2026 y 2027 y será prorrogable un año más.

Una vez firmado este pacto, el Consorcio convocará un nuevo concurso para rutas internacionales semejante al que se aprobará este viernes para los destinos nacionales, ha añadido el gobierno local.

"La colaboración con Inditex vuelve a demostrar que cuando las instituciones y empresas trabajan en la misma dirección somos capaces de impulsar iniciativas que generan valor para toda A Coruña. Este acuerdo permitirá afrontar con más recursos retos estratégicos relacionados con la promoción turística, cultural y económica de nuestra ciudad", ha sentenciado Rey.