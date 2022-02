A Coruña vive otra noche de incidentes por el conflicto de la basura con ocho contenedores quemados

La empresa concesionaria del servicio de recogida cifra los daños materiales registrados hasta el momento en 500.000 euros

A CORUÑA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de A Coruña ha vivido esta noche otra jornada de incidentes por el conflicto de la basura, con ocho contenedores quemados, algunas papeleras y montañas de residuos sin recoger. Hay que destacar además que este fin de semana arrancaron en la ciudad las fiestas de Carnaval, con un desfile de comparsas este sábado.

Los bomberos de la ciudad herculina han tenido que intervenir a lo largo de la noche en diversos puntos donde se han notificado fuegos de diversa índole; algunos sólo han afectado a papeleras y otros han calcinado contenedores de basura.

Así, ya en la noche del sábado, intervinieron a las 22,14 horas en la Avenida Fernández Latorre para extinguir un incendio en un contenedor.

Más tarde, ya en la madrugada del domingo, alrededor de las 4,46 horas, emplearon 2.000 litros de agua para sofocar incendios en cuatro contenedores y una papelera en la calle Cronista Pacheco. Minutos después, en la confluencia de la calle Asturias con la calle Pan de Soraluce, ardía otro recipiente.

A las 5,10 horas otro contenedor de basura inorgánica ardía en la calle Cordeleria frente al Nº47, y ya a las 5,36 horas, parte de la basura depositada al lado de un contenedor subterráneo de papel ardía en la confluencia de la calle Pablo Picasso con la calle Juan José de Calasanz.

Por último, a las 7,57 horas, los bomberos intervinieron en la calle Alfredo Vicenti, donde sofocaron un incendio que consumía un contenedor en superficie y para el que destinaron 500 litros de agua.

DAÑOS POR VALOR DE 500.000 EUROS

A este respecto, PreZero, la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura, ha confirmado este mismo domingo que el importe de los daños económicos en los que ha incurrido hasta la fecha asciende a más de 500.000 euros, "que serán reclamados a sus responsables por la vía judicial".

Y es que este sábado la compañía anunciaba que había denunciado ante la Policía Nacional a varios representantes de los trabajadores y el presidente del sindicato STL, "a fin de esclarecer cuanto antes los intolerables actos de sabotaje y de depurar todas y cada una de las responsabilidades, civiles y penales, que se deriven de su instigación y autoría".

PreZero aseguraba también haber cumplido "escrupulosamente, en todo momento", los términos derivados de la firma del convenio suscrito con los representantes de los trabajadores ante el AGA el pasado año 2021, válidos hasta 2024. "No existe, por lo tanto, ninguna negociación económica en curso con los representantes sindicales dada la vigencia del citado acuerdo", insisten.

Sobre esto han recordado que fue el propio Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) quien anunció entonces su "satisfacción" por la actualización del convenio con una subida salarial del 9,5%.

Por otro lado, PreZero ha confirmado también que ha habilitado turnos adicionales --uno matutino y otro vespertino-- con personal y maquinaria de refuerzo trasladado desde otras provincias, así como con nuevas contrataciones realizadas en A Coruña, "para recuperar la normalidad, con carácter de urgencia, en el servicio de recogida de la ciudad".

A modo de ejemplo, la compañía ha explicado que el rendimiento obtenido por parte del personal del turno nocturno sujeto a expediente sancionador "apenas llega al 50% respecto al rendimiento habitual en este turno, según los tickets de pesada de los residuos recogidos".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN AL GOBIERNO CORUÑÉS

Si este sábado era Marea Atlántica la formación que mostraba su disconformidad con la situación e instaba a la alcaldesa socialista, Inés Rey, a "poner los medios necesarios para resolver el conflicto", este domingo lo ha hecho el grupo popular.

En un comunicado, los populares han mostrado su más "rotundo rechazo" a los actos vandálicos "porque no solucionan ningún problema y ponen en peligro al personal de recogida", señalando que "no puede ser que no se recoja la basura".

"La alcaldesa Inés Rey; la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Ignacio Borrego, no

deberían hacer otra cosa estos días que buscar soluciones para garantizar la recogida", han asegurado.

"Hay que investigar lo sucedido porque estos hechos no se pueden tolerar y perseguir a quienes los realizan, peor la empresa tiene que cumplir su contrato e Inés Rey, controlar y garantizar que lo haga porque es una concesionaria municipal. No puede ponerse de perfil porque los coruñeses siguen pagando la tasa de basura y este contrato les cuesta 12 millones de euros anuales que salen de sus bolsillos", ha destacado Rosa Gallego. Los populares han señalado además que, de seguir así, podría llegar a darse un problema de salubridad.