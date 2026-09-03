El cosmólogo Antón Baleato regresa a Galicia con una beca de 2 millones para investigar la expansión del universo

El cosmólogo Antón Baleato Lizancos - USC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cosmólogo coruñés Antón Baleato Lizancos acaba de obtener la beca Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC), incorporándose al Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (Igfae), centro mixto de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y la Xunta de Galicia. De este modo, regresa a Galicia después de desarrollar toda su carrera investigadora en Estados Unidos y el Reino Unido.

Desde Galicia desarrollará el proyecto 'ACCELENS', financiado con 2 millones de euros, con el que pretende entender por qué la expansión del universo se está acelerando.

Baleato se graduó en Física por la Universidad de Columbia (Estados Unidos), tras lo que cursó un máster en Física Teórica y Matemáticas en la Universidad de Cambridge (Reino Unido), seguido de un doctoramiento en cosmología en esta misma institución.

Desde 2021 es investigador posdoctoral en la Universidade de Berkeley y el Lawrence Berkeley National Lab (Estados Unidos). Recientemente también obtuvo una beca posdoctoral Junior Leader de la Fundación La Caixa, que financia proyectos en centros de excelencia en España y Portugal.

Este cosmólogo tiene un papel de liderazgo en el Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), en el que coordina el análisis conjunto del acumulamiento de galaxias junto con la huella que dejan en el fondo cósmico de microondas a través de la lentificación gravitacional. También está involucrado en el Simons Observatory (SO), donde lidera el grupo de 'delensing', que va a obtener las mediciones más precisas de la presencia (o no) de ondas gravitacionales generadas momentos después del Big Bang. En los años próximos, el alta complementariedad entre el DESI y el SO promete revelar mucho sobre la naturaleza de la energía y la materia oscura, los neutrinos y el universo primitivo.

INVESTIGACIÓN

Según explica el propio investigador gallego, "es de sobra conocido que desde su comienzo, con el Big Bang, el universo se viene expandiendo. Pero lo que es potencialmente más interesante todavía para la Física es que, durante los primeros momentos, el ritmo de expansión se vio sujeto a una aceleración brutal que, después de una fracción de segundo, desapareció".

El misterio, con todo, no acaba ahí, resume Antón Baleato: "Seis mil millones de años después, la aceleración volvió, y hoy en día está causando que el universo se expanda de manera cada vez más rápido. ¿Por qué? ¿Cuál es el motor de esta aceleración y que revela sobre las leyes fundamentales de la naturaleza?". Son algunas de las incógnitas que el cosmólogo gallego pretende resolver en su investigación.

En este marco, "el proyecto ACCELENS busca responder a estos interrogantes explotando sinergias entre la luz más antigua que podemos detectar (el fondo cósmico de microondas) y la distribución de galaxias en el universo", explica.

La investigación estudiará el conocido como efecto de lente gravitacional. Debido a este efecto, "la masa de las galaxias y la materia oscura que las rodea distorsionan esa luz de fondo, y nos ayudan a comprender mejor de qué está hecho el universo y cómo se está expandiendo", apunta el investigador gallego.

"Además hace falta eliminar esas distorsiones para estudiar el universo primitivo. Aplicando estas técnicas a datos de telescopios punteros como el Simons Observatory y el Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), el proyecto ACCELENS pretende revelar el motivo por el que el universo se expandió de manera acelerada en el principio de los tiempos, y por qué lo vuelve a hacer hoy".

"LO MÁXIMO A LO QUE PODÍA ASPIRAR"

Las becas Starting Grant están dirigidas a personal investigador que forma su equipo o comienza su programa de investigación independiente. Esta convocatoria del ERC es una de las más prestigiosas en el ámbito europeo. Con Antón Baleato, el Igfae suma su segundo investigador 'Starting Grant', junto a César Cabrera, que se incorporó al Instituto con sede en Santiago en el primer semestre de 2026 para desarrollar un proyecto sobre simulación cuántica, informa la USC este jueves en un comunicado.

La obtención de esta beca supone, en palabras del físico coruñés: "Lo máximo a lo que podía aspirar tanto en el plano profesional como en el personal: poder hacer ciencia en condiciones soñadas, montando un grupo de investigación fuerte y situado estratégicamente en dos de los experimentos más destacados a nivel mundial, como son el Simons Observatory y DESI".

Igualmente, Baleato también destaca la oportunidad de regresar a casa para continuar su carrera: "Por si fuera poco, poder hacerlo en Galicia, retornando después de pasar media vida en el extranjero. Me hace especial ilusión incorporarme al Igfae por el lugar que este alcanzó en el tejido científico y cultural de Galicia, y su clara voluntad de seguir creciendo".

Con la incorporación del cosmólogo coruñés, el Instituto recibe un nuevo impulso para su área de investigación en Partículas Cósmicas y Física Fundamental. En este campo de trabajo también se enmarca HERON, otro de los proyectos ERC (en este caso, en la convocatoria Synergy Grant) que se desarrollan en el Igfae, liderazgo por Jaime Álvarez-Muñiz.